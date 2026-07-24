Gry Xbox z reklamami. Microsoft testuje nową usługę
Xbox Cloud Gaming to usługa, która pozwala na strumieniowanie gier z platformy Microsoftu. W ramach testów nowej usługi członkowie programu Xbox Insider mogą teraz z niej korzystać za darmo, płacąc za rozgrywkę oglądaniem reklam.
Plotki o tym, że Xbox zamierza wprowadzić usługę darmowego strumieniowania, pojawiły się jeszcze w styczniu tego roku. Jak widać, trzeba było dość długo czekać na jej oficjalne wprowadzenie do fazy testowej. Zasada działania jest prosta i przypomina to, co oferuje GeForce NOW w darmowym pakiecie: otóż przed rozpoczęciem rozgrywki pojawi się blok reklamowy, a następnie rozpocznie się godzinna sesja gry.
Darmowe granie z reklamami na Xboxie
Grać w ten sposób można jedynie w tytuły, które sami posiadamy na swoim koncie Xbox. Nie ma więc mowy o dostępie do całej biblioteki, który daje Xbox Game Pass Ultimate. Sam Xbox przekonuje, że jest to wyciągnięcie ręki w stronę gracza, oraz świetna okazja na zapoznanie się z grami z obecnej generacji dla osób, które wciąż korzystają z Xbox One. Z tą ostatnią narracją gryzie się jednak fakt, że żeby zagrać w dany tytuł, wciąż trzeba go kupić.
I tak: w GeForce NOW jest podobnie. Są jednak dwie różnice. Po pierwsze nie kupujemy tych gier od Nvidii, a tu sprzedawcą jest Xbox. Po drugie, kupując grę np. na Steam, posiadając zbyt słaby komputer, możemy w perspektywie lat kupić urządzenie dowolnego producenta i często nawet z dowolnym systemem, które uruchomi ją natywnie, lub przez jakiś model translacji, a dany tytuł będzie na nas czekał.
W przypadku gier na Xbox Series X/S najprawdopodobniej będziemy musieli kupić Xboxa, żeby móc się cieszyć grą. Oczywiście tak wygląda sytuacja obecnie. Nie zapominajmy jednak, że Microsoft przenosi swoje gry na PC, chociaż na razie zaczął od Xboxa pierwszej generacji, czyli tego sprzed 25 lat.