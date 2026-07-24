Gry Xbox z reklamami. Microsoft testuje nową usługę

Plotki o tym, że Xbox zamierza wprowadzić usługę darmowego strumieniowania, pojawiły się jeszcze w styczniu tego roku. Jak widać, trzeba było dość długo czekać na jej oficjalne wprowadzenie do fazy testowej. Zasada działania jest prosta i przypomina to, co oferuje GeForce NOW w darmowym pakiecie: otóż przed rozpoczęciem rozgrywki pojawi się blok reklamowy, a następnie rozpocznie się godzinna sesja gry.

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Darmowe granie z reklamami na Xboxie

Grać w ten sposób można jedynie w tytuły, które sami posiadamy na swoim koncie Xbox. Nie ma więc mowy o dostępie do całej biblioteki, który daje Xbox Game Pass Ultimate. Sam Xbox przekonuje, że jest to wyciągnięcie ręki w stronę gracza, oraz świetna okazja na zapoznanie się z grami z obecnej generacji dla osób, które wciąż korzystają z Xbox One. Z tą ostatnią narracją gryzie się jednak fakt, że żeby zagrać w dany tytuł, wciąż trzeba go kupić.

I tak: w GeForce NOW jest podobnie. Są jednak dwie różnice. Po pierwsze nie kupujemy tych gier od Nvidii, a tu sprzedawcą jest Xbox. Po drugie, kupując grę np. na Steam, posiadając zbyt słaby komputer, możemy w perspektywie lat kupić urządzenie dowolnego producenta i często nawet z dowolnym systemem, które uruchomi ją natywnie, lub przez jakiś model translacji, a dany tytuł będzie na nas czekał.