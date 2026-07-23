Bezpieczeństwo

Zapomnij o hasłach do logowania. Google chce byś się nagrywał

Już niedługo nie będzie trzeba zapamiętywać haseł czy pinów. Internetowy gigant ma nową propozycję, która jednak budzi spore obawy o prywatność.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:47
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Zapomnij o hasłach do logowania. Google chce byś się nagrywał
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Google rozszerza listę sposobów logowania i odzyskiwania dostępu do konta. Użytkownicy będą mogli wcześniej nagrać krótki film selfie, który posłuży później do potwierdzenia tożsamości. Rozwiązanie ma pomóc przede wszystkim w sytuacji, gdy zapomnimy danych logowania albo stracimy dostęp do używanego zwykle telefonu lub komputera.

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Nagranie będzie przechowywane na serwerach Amerykanów

Konfiguracja funkcji wymaga spojrzenia w kamerę urządzenia i wykonania kilku prostych ruchów głową zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Google zapisze twarz pod różnymi kątami. Podczas późniejszego odzyskiwania konta konieczne będzie nagranie kolejnego filmu, który zostanie porównany z materiałem przygotowanym wcześniej.

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Ruchy głowy pełnią również funkcję zabezpieczenia przed próbami wykorzystania zwykłego zdjęcia lub filmu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Firma przekonuje, że stosuje kilka warstw ochrony, które mają wykrywać deepfake'i, podszywanie się pod użytkownika i podejrzane próby logowania.

Nagranie ma być zaszyfrowane i przechowywane na koncie Google. Użytkownik będzie mógł je usunąć, a wykorzystanie materiału do rozwijania rozpoznawania twarzy, szacowania wieku i innych systemów weryfikacji wymaga osobnej zgody. Funkcja nie jest jednak dostępna we wszystkich regionach, na wszystkich urządzeniach ani dla każdego rodzaju konta.

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Źródła zdjęć: Shutterstock / ShotPrime Studio
Źródła tekstu: Google, Oprac. własne