Sprzęt

Ceny znowu w górę. Tym razem oberwie też starszy sprzęt

Sztuczna inteligencja nie przestaje dawać argumentów, aby jej nie lubić. Do cały czas drożejącego RAMu i SSD dołączają znowu karty graficzne.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:08
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Ceny znowu w górę. Tym razem oberwie też starszy sprzęt
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Osoby planujące zakup nowego lub modernizację starego komputera powinny się śpieszyć. NVIDIA poinformowała partnerów o kolejnej podwyżce cen tzw. zestawów GPU Kit, obejmujących rdzeń graficzny oraz przypisane do niego moduły VRAM. Co gorsza, zmiany dotyczą zarówno konstrukcji z pamięciami GDDR7, jak i GDDR6.

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To raczej tylko kwestia czasu, gdy AMD zrobi to samo

Tym samym podwyżki nie ograniczą się wyłącznie do najnowszych kart GeForce RTX 5000. Więcej mogą kosztować również poprzednie generacje, chociaż na razie nie ujawniono konkretnych modeli ani skali zmian. A problem nie kończy się na samej pamięci. Producenci jak ASUS, MSI, Palit i inni muszą płacić więcej też za PCB oraz układy chłodzenia.

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Szczególnie mocno mogą podrożeć planowane od dawna karty GeForce RTX 5000 SUPER. Według wcześniejszych doniesień moduł GDDR7 o pojemności 3 GB kosztuje aktualnie 60-70 dolarów, podczas gdy kości 2 GB używane w "zwykłych" wersjach wyceniane są na około 20 dolarów.

Na razie ani NVIDIA, ani partnerzy nie skomentowali oficjalnie tych doniesień. Jednak źródło wydaje się pewne, bo mowa o chińskim łańcuchu dostaw. A informacje będzie można zweryfikować samemu w ciągu najbliższych tygodni, gdy ze sklepów znikną stare zapasy kupowane po niższych cenach.

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telepolis
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Źródła zdjęć: TechSpot
Źródła tekstu: BenchLife, VideoCardz, oprac. własne