Samsung Galaxy Z Fold8 za 2079 zł. To nie promocja, to spryt

Samsung Galaxy Z Fold8 to jedna z trzech smartfonowych nowości wczorajszego wydarzenia Galaxy Unpacked – i zdecydowanie najciekawsza. Szerszy format obudowy i ekranów wprowadza ożywczy powiew, pozwala spojrzeć na rozkładane modele z większym entuzjazmem, telefon jest po prostu bardziej praktyczny. Cena jednak nie zachęca. Najtańszy Galaxy Z Fold8 z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 8749 zł, za topowy model 16 GB + 1 TB trzeba zapłacić 11 299 zł. Aż szkoda tyle ładować w elektronikę, która za rok czy dwa już będzie tracić na znaczeniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy Z Fold8 za 2079 zł – wyjaśniamy jak

Producent oczywiście ma tego świadomość, więc już w zeszłym roku ruszył z programem Samsung Flex. Jest to wynajem smartfonów, tabletów i zegarków Galaxy, opcja przewidziana dla tych, którzy chcą korzystać z nowych urządzeń Samsunga bez konieczności ich kupna. Samsung Flex działa na zasadach subskrypcji ze stałą miesięczną opłatą. Po skończonym okresie użytkownik sam decyduje, czy chce wymienić urządzenie na nowszy model, wykupuje je, czy rezygnuje z kontynuacji najmu. Klienci mogą korzystać z Samsung Flex w oficjalnym sklepie Samsunga, na stronie samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop.

Wynajem? A kto normalny chciałby wypożyczać smartfon, zamiast go kupować? Pytanie wydaje się zasadne, ale wystarczy prosta kalkulacja, by się okazało, że to nie jest zły pomysł.

Po pierwsze trzeba brać pod uwagę, że smartfony po roku używania mocno tracą na wartości. Urządzenia klasy Galaxy Z Fold po roku są o około 2000-2500 zł tańsze niż przed premierą – mówimy o nowych modelach. Sprzedaż używanego folda sprzed roku to strata około blisko połowy jego wartości, nawet ponad 4 tys. zł. Może więc, zamiast kupować i sprzedawać, lepiej wynająć?

W programie Samsung Flex nowy Galaxy Z Fold8 12 + 256 GB oferowany jest za 189 zł/mies., w tym jeden miesiąc jest gratis. Taka cena oferowana jest, gdy wybierzemy plan na 12 miesięcy, co w skali roku oznaczać będzie wydatek 2079 zł (licząc z darmowym miesiącem).

Wygląda nieźle, prawda? To kwota niższa niż utrata wartości smartfonu w ciągu roku. Oczywiście inne warianty pamięciowe będą już trochę droższe, jest też Plan Flex, który oferuje maksymalną swobodę bez długoterminowych zobowiązań. W tej opcji użytkownik korzysta z urządzenia tak długo, jak chce, i rezygnuje, kiedy ma na to ochotę. Wygodna forma, Galaxy Z Fold8 jest tu więc trochę droższy – to wydatek 242,99 zł na miesiąc.

Aby skorzystać z usługi Samsung Flex, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Trzeba wejść na stronę samsung.pl lub uruchomić aplikację Samsung Shop, dodać do koszyka wybrane urządzenie Galaxy, w tym przypadku Galaxy Z Fold8, wybrać plan wynajmu w metodach płatności, dokończyć zamówienie i opłacić pierwszy miesiąc wynajmu, a później odebrać swoje nowe urządzenie Galaxy.