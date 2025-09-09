Nie stać Cię na nowego Samsunga? Jest rozwiązanie

Co to jest Samsung Flex?

Samsung Flex to program wynajmu urządzeń Galaxy. Klienci mogą korzystać z niego w oficjalnym sklepie Samsunga, na stronie samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop. Usługę prowadzi firma WeSub S.A.

W świecie, w którym technologia zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a potrzeby klientów ewoluują z dnia na dzień, elastyczne i wygodne formy korzystania z urządzeń stają się standardem. Idąc za potrzebami konsumentów, którzy cenią sobie dostęp do innowacji, ale chcą zachować swobodę wyboru, stworzyliśmy usługę, która pozwoli korzystać z najnowszych modeli Galaxy na bardziej swobodnych zasadach. Andrzej Czechowski, Dyrektor D2C & eCommerce, Samsung Electronics Polska

Dwa plany do wyboru

W ramach usługi Samsung Flex dostępne są dwa plany do wyboru. Podział jest prosty, co ma uczynić ofertę wygodną dla użytkowników.

Plan Flex to propozycja dla osób, które nie lubią zobowiązań. Zakłada on korzystanie z wybranego urządzenia Galaxy na zasadzie najmu z możliwością rezygnacji w dowolnym momencie.

Plan 12-miesięcy powstał z myślą o osobach, które chcą mieć zawsze dostęp do najnowszych urządzeń Galaxy. W tej opcji można przez rok cieszyć się nowym smartfonem, tabletem czy zegarkiem, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny najmu.

Jak zapewnia Samsung, miesięczne opłaty dopasowane są do aktualnych cen i promocji. Dzięki temu płacimy za faktyczny czas korzystania z urządzenia. W ramach usługi można też skorzystać z pakietu ochronnego, zapewniającego naprawy gwarancyjne w standardowym zakresie.

Jak skorzystać z usługi Samsung Flex?

Aby skorzystać z usługi Samsung Flex, wystarczy wykonać kilka prostych kroków: