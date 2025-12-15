Toya z nową atrakcją dla klientów. Operator włączył znany serwis VOD

Filmbox+ w sieci Toya

Grupa Kino Polska oficjalnie poinformowała o nawiązaniu współpracy z siecią Toya. Dzięki temu do oferty operatora dołącza serwis streamingowy FilmBox+. To dobra wiadomość dla osób, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu. Toya dołącza tym samym do grona takich firm, jak Vectra, Play czy Inea, które już wcześniej udostępniły tę platformę swoim klientom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa usługa to hybryda łącząca "zwykłą" telewizję ze światem Internetu. Użytkownicy dostają dostęp do biblioteki VOD, ale w serwisie nie brakuje też kanałów nadawanych na żywo. Wśród nich znajdziemy takie stacje, jak Stopklatka, Zoom TV czy Kino Polska. Głównym atutem ma tu jednak być elastyczność. Z serwisu można korzystać nie tylko w domu na telewizorze, ale też mobilnie. Platforma pozwala na oglądanie treści na trzech urządzeniach jednocześnie.

Co obejrzymy w nowym serwisie?

Oferta programowa jest dość szeroka i celuje w masowego widza. Znajdziemy tu filmy akcji, komedie, a także biografie. Operatorzy szczególnie promują grudniowe nowości. Fani tureckich produkcji, które w Polsce cieszą się niesłabnącą popularnością, zobaczą między innymi seriale "Niewinni" oraz "W kręgu kłamstw".

Nie zabraknie też nieco bardziej kontrowersyjnych formatów. W bibliotece pojawią się kolejne edycje głośnego show randkowego "Magia Nagości". Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć wersję włoską oraz premierowo edycję szwedzką. Oczywiście, z racji okresu świątecznego, katalog został uzupełniony o filmy w klimacie bożonarodzeniowym. Dla rodziców ważną informacją może być funkcja kontroli rodzicielskiej, która pozwala łatwo oddzielić treści dla dorosłych od tych dla dzieci.

Jak skorzystać z nowości?

Wdrożenie nowej usługi w Toya zostało przemyślane tak, aby było jak najprostsze dla klienta. Abonenci posiadający dekoder MAXX 4K mają dostęp do aplikacji bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia. Nie trzeba więc przepinać kabli ani uruchamiać dodatkowych sprzętów.

Serwis FilmBox+ jest dostępny w ramach istniejącego pakietu tematycznego FilmBox. Jeśli więc ktoś miał już wykupiony dostęp do kanałów takich jak FilmBox Premium czy FilmBox Extra, teraz otrzymuje cyfrowy dodatek. Oprócz dekodera, z serwisu można korzystać przez stronę internetową oraz aplikacje na systemy Android oraz iOS.