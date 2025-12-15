Świetny zegarek z GPS i funkcją odtwarzacza mp3 kupisz dziś za 374 zł

Huawei Watch Fit 3

Na szczególną uwagę zasługują dwie opcje. Pierwsza z nich to możliwość odbierania połączeń telefonicznych. Często z tego korzystam kiedy podczas jazdy samochodem ktoś dzwoni, a mój smartfon znajduje się w kieszeni. Wyciąganie wtedy telefonu jest nie tylko nie wygodne, ale też bardzo niebezpieczne. Kolejną funkcją jest odtwarzacz mp3. Zegarek mozemy sparować z naszymi słuchawkami i w ten sposób słuchać muzyki bez telefonu, czy Internetu. A dzięki 4 GB pamięci w zegarku zmieści się na nim dość przyzwoita biblioteka. Idealna na trening, czy nawet pływanie jeśli mamy wodoodporne słuchawki kostne. A wszystko to za jedyne 374 zł.