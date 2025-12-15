Sprzęt

Świetny zegarek z GPS i funkcją odtwarzacza mp3 kupisz dziś za 374 zł

Do tego trzyma na baterii ponad tydzień.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:56
Huawei Watch Fit 3 Mam i polecam

Huawei Watch Fit 3

Na szczególną uwagę zasługują dwie opcje. Pierwsza z nich to możliwość odbierania połączeń telefonicznych. Często z tego korzystam kiedy podczas jazdy samochodem ktoś dzwoni, a mój smartfon znajduje się w kieszeni. Wyciąganie wtedy telefonu jest nie tylko nie wygodne, ale też bardzo niebezpieczne. Kolejną funkcją jest odtwarzacz mp3. Zegarek mozemy sparować z naszymi słuchawkami i w ten sposób słuchać muzyki bez telefonu, czy Internetu. A dzięki 4 GB pamięci w zegarku zmieści się na nim dość przyzwoita biblioteka. Idealna na trening, czy nawet pływanie jeśli mamy wodoodporne słuchawki kostne. A wszystko to za jedyne 374 zł.

Huawei Watch Fit 3 Mam i polecam

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

