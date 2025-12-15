Nie masz pomysłu na prezent dla gracza? Ten kosztuje 202 zł i ucieszy każdego
czego może chcieć gracz? Pewnie jakiejś gry. Rzecz w tym, że bez pytanie nie dowiemy się jakiej. A to, że na PC są to gry cyfrowe też nie pomaga.
Danie kodu doładowania na Steam, czy któraś z konsol to praktyczny ruch. A zarazem leniwy. Durnostojki nawiązujące do jakiejś serii też są fajne, ale nie zawsze wiemy, jakiego tytułu dana osoba jest fanem, a i nie każdy lubi bibeloty. I tu pojawia się rozwiązanie ostateczne: konsola. Jednak nie byle jaka konsola, a Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. Czyli coś, co kosztuje tylko 202 zł i ma w sobie jedną z najważniejszych gier w całej historii gamingowy, która wciąż daje nam masę frajdy mimo kilkudziesięciu lat na karku.
Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros
W tym niewielkim urządzeniu ładowanym przez złącze USB-C znajdziemy także Super Mario Bros 2, znane w krajach zachodu jako Super Mario Bros.: The Lost Levels. Jest także klasyczna gra z oryginalnych konsol Game & Watch, czyli Ball. Oczywiście główną postacią nie jest tu Mr. Game & Watch, a sam Mario. I chociaż nie jest to coś, co sam bym kupił - pierwszego Mario mam już na 3DS, to na pewno taki prezent by mnie ucieszył.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.