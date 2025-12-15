Sprzęt

Nie masz pomysłu na prezent dla gracza? Ten kosztuje 202 zł i ucieszy każdego

czego może chcieć gracz? Pewnie jakiejś gry. Rzecz w tym, że bez pytanie nie dowiemy się jakiej. A to, że na PC są to gry cyfrowe też nie pomaga. 
Danie kodu doładowania na Steam, czy któraś z konsol to praktyczny ruch. A zarazem leniwy. Durnostojki nawiązujące do jakiejś serii też są fajne, ale nie zawsze wiemy, jakiego tytułu dana osoba jest fanem, a i nie każdy lubi bibeloty. I tu pojawia się rozwiązanie ostateczne: konsola. Jednak nie byle jaka konsola, a Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. Czyli coś, co kosztuje tylko 202 zł i ma w sobie jedną z najważniejszych gier w całej historii gamingowy, która wciąż daje nam masę frajdy mimo kilkudziesięciu lat na karku.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Mam oryginalne Mario na kilku konsolach a i tak piszczałbym ze szcześcia

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros 

W tym niewielkim urządzeniu ładowanym przez złącze USB-C znajdziemy także Super Mario Bros 2, znane w krajach zachodu jako Super Mario Bros.: The Lost Levels. Jest także klasyczna gra z oryginalnych konsol Game & Watch, czyli Ball. Oczywiście główną postacią nie jest tu Mr. Game & Watch, a sam Mario. I chociaż nie jest to coś, co sam bym kupił - pierwszego Mario mam już na 3DS, to na pewno taki prezent by mnie ucieszył.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Mam oryginalne Mario na kilku konsolach a i tak piszczałbym ze szcześcia

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

