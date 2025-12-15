Nie masz pomysłu na prezent dla gracza? Ten kosztuje 202 zł i ucieszy każdego

Sprzęt

czego może chcieć gracz? Pewnie jakiejś gry. Rzecz w tym, że bez pytanie nie dowiemy się jakiej. A to, że na PC są to gry cyfrowe też nie pomaga.

Danie kodu doładowania na Steam, czy któraś z konsol to praktyczny ruch. A zarazem leniwy. Durnostojki nawiązujące do jakiejś serii też są fajne, ale nie zawsze wiemy, jakiego tytułu dana osoba jest fanem, a i nie każdy lubi bibeloty. I tu pojawia się rozwiązanie ostateczne: konsola. Jednak nie byle jaka konsola, a Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. Czyli coś, co kosztuje tylko 202 zł i ma w sobie jedną z najważniejszych gier w całej historii gamingowy, która wciąż daje nam masę frajdy mimo kilkudziesięciu lat na karku.