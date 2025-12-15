6500 mAh w małym smartfonie Vivo. Konkurencja może mieć problem

Wygląda jak iPhone, ale ma lepsze wnętrze

Vivo S50 Pro Mini zrywa z dotychczasowym stylem serii. Producent postawił na ostro ściętą, płaską ramkę z metalu i szklane "plecki". Pozioma wyspa aparatów niektórym może kojarzyć się z modelem iPhone Air. Telefon jest poręczny, ma 8,1 mm grubości i waży 192 gramy. Obudowa jest w pełni uszczelniona, co potwierdzają certyfikaty IP68 oraz IP69.

Front urządzenia zajmuje płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,31 cala. To idealny rozmiar dla fanów obsługi jedną ręką. Panel oferuje rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 120 Hz i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Ramki są minimalne, więc ekran wypełnia niemal cały przód telefonu.

Mały rozmiar, imponująca energia

Największa niespodzianka kryje się pod obudową. Firmie Vivo udało się zmieścić w tak małym telefonie akumulator o pojemności aż 6500 mAh. To wynik rzadko spotykany nawet w znacznie większych konstrukcjach. Do tego dochodzi szybkie ładowanie 90 W po kablu i 40 W bezprzewodowo.

Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. To spory skok mocy względem poprzednika. Układ wspierany jest przez nawet 16 GB pamięci RAM. To sprawia, że S50 Pro Mini jest niemal pełnoprawnym flagowcem (Snapdragon 8 Gen 5 to nie Snapdragon 8 Elite Gen 5), a nie tylko wersją "lite" dla mniej wymagających.

Peryskop w kompakcie? Proszę bardzo

Aparaty też nie powinny nikogo rozczarować. Zestaw jest kompletny i wszechstronny. Główna jednostka ma 50 Mpix i jasny obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu.

W komplecie jest również 50-megapikselowy teleobiektyw z IOS (zoom optyczny 3x) oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. 50-megapikselowy aparat jest też z przodu i ma autofocus.

Dostępność i cena

Vivo S50 Pro Mini zadebiutował oficjalnie w Chinach. Klienci mogą wybierać między kolorem białym, fioletowym i czarnym. Ceny prezentują się tak:

3699 juanów (1884 zł) za wariant 12/256 GB,

(1884 zł) za wariant 12/256 GB, 3999 juanów (2037 zł) za wariant 12/512 GB,

(2037 zł) za wariant 12/512 GB, 4299 juanów (2189 zł) za wariant 16/512 GB.