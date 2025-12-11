Czas wymienić swój telefon – jeszcze Ci za to zapłacą

Twój telefon niedomaga? Aplikacje otwierają się tak długo, że w międzyczasie możesz zaparzyć sobie herbatę? Zdjęcia wychodzą tak niewyraźne, jakby brały udział w reklamie leku na przeziębienie? W takim razie to najwyższa pora na mały upgrade! Zresztą, nawet jeśli z Twoim obecnym smartfonem nie jest aż tak źle, to całkiem niezły moment, by przesiąść się na nowszy model. Wszystko za sprawą wyjątkowej promocji, która czeka na Was w Media Expert.

Tylko teraz, jeśli zdecydujecie się na zakup telefonu z serii vivo X300, możecie zgarnąć gwarantowane 500 zł. Warunek jest jeden: należy skorzystać z oferty odkupu starego smartfona. Oprócz kwoty ustalonej w ramach wyceny dostaniecie wspomniany bonus. Akcja potrwa do 18 grudnia 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów), więc to świetna okazja, by zrobić sobie świąteczny prezent.

Ważne! Odsprzedawany smartfon musi widnieć na liście smartfonów możliwych do odsprzedaży w ramach Programu Odkupu Foxway w sieci Media Expert. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

A jak skorzystać z tej wyjątkowej oferty? Wystarczy zajrzeć na stronę Media Expert i dodać do koszyka jeden z telefonów z rodziny vivo X300. Nie musi to być wariant Pro – podstawowy vivo X300 również jest objęty promocją i stanowi ciekawą opcję, jeśli szukacie czegoś tańszego lub po prostu mniejszego. W dalszych krokach zamówienia należy wybrać opcję odbioru w sklepie, natomiast na miejscu należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z programu odkupu.

vivo X300 Pro – wyjątkowy telefon dla wyjątkowych użytkowników

Oczywiście 500 zł gwarantowanego bonusu brzmi kusząco, ale prawdziwą gwiazdą jest sam telefon, który możemy w ten sposób kupić. vivo X300 Pro nie należy do najbardziej rozpoznawalnych modeli na rynku, ale spytajcie kogokolwiek obeznanego w branży tech i dowiecie się, że to absolutnie najwyższa półka.

Vivo X300 Pro 6 opinii Vivo X300 Pro 6 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Zresztą widać to już na pierwszy rzut oka. Odporny ekran Diamond Armor, wysokiej klasy wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,78” i doskonałych parametrach, wielka wyspa aparatu z logo Zeiss (do której zaraz wrócimy) – tych rzeczy nie znajdziemy w byle średniaku. Nie trzeba eksperta, by zorientować się, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym.

A uwierzcie, że wnętrze vivo X300 Pro tylko w tym wrażeniu utwierdza.Telefon wyposażono w potężny procesor MediaTek Dimensity 9500, który poradzi sobie z praktycznie wszystkimi zastosowaniami, także wymagającymi grami. Znajdziemy tu zaawansowane funkcje łączności z Wi-Fi 7 i USB-C 3.2, a także spory akumulator o pojemności 5440 mAh. W połączeniu z funkcją szybkiego ładowania o mocy 90 W nie musimy się martwić, że w jakimkolwiek momencie zabraknie nam energii.

Prawie jak lustrzanka

Wyjątkowym elementem jest jednak aparat. Logo Zeiss na obudowie to nie przypadek. Niemiecka firma brała czynny udział w projektowaniu tutejszej kamerki, użyczając swoich technologii oraz blisko 200 lat doświadczenia w produkcji optyki. Dzięki temu vivo X300 Pro śmiało może aspirować do miana jednego z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku.

Przekładając to na konkrety, na pokładzie znajdziemy potrójny aparat z główną jednostką na bazie dużego sensora w rozmiarze 1/1,28”. Uniwersalne narzędzie do większości zastosowań, które poradzi sobie w praktycznie każdych warunkach oświetleniowych. Oprócz tego znajdziemy tu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix oraz peryskopowym tele.

To ostatnie jest chyba najbardziej interesujące, ponieważ producentowi udało się zmieścić do tutejszej obudowy wielki sensor 1/1,4” o rozdzielczości 200 Mpix wraz z dedykowaną optyką. Idealne narzędzie do świątecznych portretów albo gustownych zdjęć prezentów, którymi potem będzie można się pochwalić w mediach społecznościowych.

Ale zaraz, zaraz! To nie koniec. Jeśli o fotografii myślicie naprawdę na poważnie, to vivo X300 Pro ma do zaoferowania coś, czego nie da żaden inny smartfon na rynku. Dzięki dedykowanemu zestawowi vivo Photography Kit możecie dołączyć do niego najprawdziwszy obiektyw typu supertele, zapewniający dodatkowe przybliżenie rzędu 2,35x. No i trzeba to powiedzieć – jakość takich fotek uzyskanych z pomocą prawdziwej optyki to coś, co zostawia rywali z ich cyfrowymi zoomami daleko w tyle.

Wyjątkowa okazja

Mówiąc krótko, jeśli choćby przez chwilę myśleliście nad wymianą swojego starego telefonu, to ciężko Wam będzie znaleźć lepszego kandydata niż vivo X300 Pro. Potężne podzespoły, świetne możliwości fotograficzne i dodatkowe 500 zł rabatu przy odsprzedaży starego sprzętu czynią z niego propozycję w zasadzie nie do odrzucenia.