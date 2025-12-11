Telewizja i VoD

Vectra z czterema nowościami. Multimedia też dostały

Oferta telewizyjna Vectry i Multimedia została rozszerzona o kolejne kanały filmowe, dokumentalne, muzyczne, edukacyjne i rozrywkowe. Zmiany obejmują najpopularniejsze pakiety. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:56
Do oferty Vectry dołączyły cztery nowe kanały, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie – od kryminałów i seriali premium po muzykę, programy naukowe i przyrodnicze oraz propozycje familijne. Klienci z Pakietem Złotym i wyższymi zyskują dostęp do AMC, Mixtape, Polsat Viasat Explore oraz Crime+Investigation Polsat. 

AMC (pozycja EPG 331) oferuje uznane mroczne seriale i produkcje filmowe, takie jak klasyka kina „Wywiad z wampirem” oraz thriller noir „Szepty mroku”. 

Mixtape (pozycja EPG 608) to z kolei jedyny w Polsce kanał poświęcony kulturze hip hop pokazujący kulisy sceny rapowej, wywiady i listy przebojów. 

Polsat Viasat Explore (pozycja EPG 528) zabiera widzów w świat wypraw, poszukiwań złota, wydobywania klejnotów, cudów inżynierii oraz motoryzacji. 

Crime+ Investigation Polsat (pozycja EPG 710) prezentuje historie prawdziwych zbrodni, m.in. w produkcjach „Dowody zbrodni”, „Zbrodnie, które wstrząsnęły Anglią” oraz „Kobiety, które niosły śmierć”.

Nowe kanały dla klientów z ofertą Multimedia

Klienci z ofertą Multimedia również mogą cieszyć się większym wyborem, oglądając FX Comedy, National Geographic Wild, Viasat True Crime, CBeebies, History oraz History2. 

Dla tych, którzy w święta wolą lekki humor, dostępne jest FX Comedy (Pakiet Superbox, pozycja EPG 313 lub 169 w technologii PON). 

National Geographic Wild (pakiet Superbox, pozycja EPG  511 lub 91 w technologii PON) pokazuje autentyczne historie z najodleglejszych zakątków świata. 

VIASAT True Crime (Pakiet Maxbox, pozycja EPG lub 78 w technologii PON) skupia się zaś na prawdziwych sprawach kryminalnych.

HISTORY (Pakiet Minibox, pozycja EPG 505 lub 89 w technologii PON) oferuje seriale dokumentalne prowadzone m.in. przez Kevina Costnera, Davida Duchovny’ego i Toma Hanksa, a HISTORY2 (Pakiet Superbox, pozycja EPG 506 lub 90 w technologii PON) zapewnia programy wojenne, historyczne, naukowe, inżynieryjne i motoryzacyjne. 

CBeebies (Pakiet Maxbox, pozycja EPG  401 lub 118 w technologii PON) uzupełnia ofertę przestrzenią edukacyjno-rozrywkowa dla najmłodszych dzięki takim tytułom jak „Blue”, „Hej Duggee”, „Superpyra”, „Tosia i Tymek” oraz „Staś da radę”.

W ostatnich miesiącach zwiększono także dostęp do BBC First dla klientów z ofertą Multimedia – kanał dostępny jest w pakietach Minibox, Superbox i Maxbox.

telepolis
multimedia vectra AMC Vectra TV FX Comedy CBeebies Viasat True Crime Vectra nowe kanały Mixtape Polsat Viasat Explore Crime+ Investigation Polsat National Geographic Wild History
Zródła zdjęć: Vectra
Źródła tekstu: Vectra