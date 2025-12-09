Mata rządzi w Polsce. Spotify odkrywa karty

Spotify Wrapped 2025

W tegorocznym zestawieniu Spotify Wrapped nie ma miejsca na domysły. Sytuacja na polskim rynku muzycznym jest jasna. Po czterech latach przerwy na sam szczyt wrócił Mata. I zrobił to w wielkim stylu. Został najczęściej słuchanym artystą w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu.

To wielki powrót. Jeszcze niedawno wydawało się, że jego dominacja słabnie. Teraz liczby mówią co innego. Jego utwory towarzyszyły Polakom wszędzie. Słuchaliśmy ich rano w drodze do pracy i wieczorem na imprezach.

Mata połączył muzycznie sześć różnych miast, co zdarza się niezwykle rzadko. Tuż za nim w czołówce znaleźli się Oki, Sobel oraz francis. To to trio, obok Michała Matczaka, rozdawało karty w 2025 roku.

Stary hit nowym hymnem

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z najpopularniejszą piosenką. Okazuje się, że w 2025 roku wcale nie królowała nowość. Numerem jeden we wszystkich sześciu badanych miastach został "Dom Nad Wodą". Kawałek Auera i Pezeta miał premierę jeszcze w 2022 roku. Mimo to, dopiero teraz urósł do rangi prawdziwego hymnu.

Drugie miejsce na podium w każdej z metropolii zajął utwór "KOCHASZ?". To wspólne dzieło Sobla, francisa i Deemza. W czołowych piątkach często przewijała się też "CASABLANCA" Sentino i BNP. Polacy chętnie zapętlali również "CHA CHA" oraz "KAMIKAZE". Ten zestaw utworów stworzył unikalny klimat mijającego roku.

Warszawa wciąż wierna Taco, Łódź odrzuca zagranicę

Choć Mata wygrał wszędzie, każde miasto ma swoje specyficzne gusta. Stolica wciąż ma ogromny sentyment do Taco Hemingwaya. Zajął on tam mocne, drugie miejsce. Warszawskie playlisty to zresztą ciekawy miks rapu, popu i elektroniki. Z kolei Kraków wyróżnił się sympatią do sanah. Wokalistka była tam dziewiątą najczęściej słuchaną artystką.

Interesująco wygląda przypadek Quebonafide. Raper nie trafił do ogólnopolskiego Top 10, ale wciąż mocno trzyma się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Polacy słuchali też światowych hitów. W rankingach pojawiali się Bruno Mars, Lady Gaga czy ROSÉ. Jest jednak jeden wyjątek. Łódź okazała się bastionem rodzimej muzyki. W tamtejszych zestawieniach topowych piosenek nie znalazł się żaden zagraniczny utwór. Królowali tam wyłącznie polscy artyści.

