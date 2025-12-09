Rozrywka

Mata rządzi w Polsce. Spotify odkrywa karty

Koniec roku to tradycyjny czas muzycznych podsumowań. Spotify właśnie udostępnił szczegółowe dane dotyczące tego, czego słuchali mieszkańcy największych miast w Polsce.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:03
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Mata rządzi w Polsce. Spotify odkrywa karty

Spotify Wrapped 2025

W tegorocznym zestawieniu Spotify Wrapped nie ma miejsca na domysły. Sytuacja na polskim rynku muzycznym jest jasna. Po czterech latach przerwy na sam szczyt wrócił Mata. I zrobił to w wielkim stylu. Został najczęściej słuchanym artystą w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

To wielki powrót. Jeszcze niedawno wydawało się, że jego dominacja słabnie. Teraz liczby mówią co innego. Jego utwory towarzyszyły Polakom wszędzie. Słuchaliśmy ich rano w drodze do pracy i wieczorem na imprezach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
8699 zł - najniższa cena
Kup teraz 8699 zł
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
-140 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1759 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czerwony SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czerwony SM-F766
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Mata połączył muzycznie sześć różnych miast, co zdarza się niezwykle rzadko. Tuż za nim w czołówce znaleźli się Oki, Sobel oraz francis. To to trio, obok Michała Matczaka, rozdawało karty w 2025 roku.

Stary hit nowym hymnem

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z najpopularniejszą piosenką. Okazuje się, że w 2025 roku wcale nie królowała nowość. Numerem jeden we wszystkich sześciu badanych miastach został "Dom Nad Wodą". Kawałek Auera i Pezeta miał premierę jeszcze w 2022 roku. Mimo to, dopiero teraz urósł do rangi prawdziwego hymnu.

Drugie miejsce na podium w każdej z metropolii zajął utwór "KOCHASZ?". To wspólne dzieło Sobla, francisa i Deemza. W czołowych piątkach często przewijała się też "CASABLANCA" Sentino i BNP. Polacy chętnie zapętlali również "CHA CHA" oraz "KAMIKAZE". Ten zestaw utworów stworzył unikalny klimat mijającego roku.

Warszawa wciąż wierna Taco, Łódź odrzuca zagranicę

Choć Mata wygrał wszędzie, każde miasto ma swoje specyficzne gusta. Stolica wciąż ma ogromny sentyment do Taco Hemingwaya. Zajął on tam mocne, drugie miejsce. Warszawskie playlisty to zresztą ciekawy miks rapu, popu i elektroniki. Z kolei Kraków wyróżnił się sympatią do sanah. Wokalistka była tam dziewiątą najczęściej słuchaną artystką.

Interesująco wygląda przypadek Quebonafide. Raper nie trafił do ogólnopolskiego Top 10, ale wciąż mocno trzyma się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Polacy słuchali też światowych hitów. W rankingach pojawiali się Bruno Mars, Lady Gaga czy ROSÉ. Jest jednak jeden wyjątek. Łódź okazała się bastionem rodzimej muzyki. W tamtejszych zestawieniach topowych piosenek nie znalazł się żaden zagraniczny utwór. Królowali tam wyłącznie polscy artyści.

Najczęściej słuchani artyści w Warszawie:

  1. Mata
  2. Taco Hemingway
  3. francis
  4. Oki
  5. Sobel
  6. PRO8L3M
  7. Gibbs
  8. White 2115
  9. Kaz Bałagane
  10. Quebonafide

 Najczęściej słuchane utwory w Warszawie:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. Sentino, BNP – CASABLANCA
  4. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  5. Alex Warren – Ordinary
  6. Lady Gaga and Bruno Mars – Die With A Smile
  7. Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
  8. Mata – up! up! up!
  9. ROSÉ and Bruno Mars – APT.
  10. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport

Najczęściej słuchani artyści w Krakowie:

  1. Mata
  2. Sobel
  3. francis
  4. Taco Hemingway
  5. Oki
  6. Gibbs
  7. PRO8L3M
  8. White 2115
  9. sanah
  10. Quebonafide

Najczęściej słuchane utwory w Krakowie:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. Alex Warren – Ordinary
  4. Mata – up! up! up!
  5. Sentino, BNP – CASABLANCA
  6. ROSÉ and Bruno Mars – APT.
  7. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  8. Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
  9. Sobel, francis – CAŁE LATO
  10. Lady Gaga and Bruno Mars – Die With A Smile

Najczęściej słuchani artyści we Wrocławiu:

  1. Mata
  2. Oki
  3. Sobel
  4. francis
  5. Taco Hemingway
  6. Gibbs
  7. PRO8L3M
  8. White 2115
  9. Kaz Bałagane
  10. Quebonafide

 Najczęściej słuchane utwory we Wrocławiu:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  4. Sentino, BNP – CASABLANCA
  5. Alex Warren – Ordinary
  6. Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
  7. Sobel, francis – CAŁE LATO
  8. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport
  9. Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
  10. WizTheMc, bees & honey – Show Me Love

Najczęściej słuchani artyści w Gdańsku:

  1. Mata
  2. Oki
  3. Sobel
  4. francis
  5. Taco Hemingway
  6. PRO8L3M
  7. Gibbs
  8. Kaz Bałagane
  9. Quebonafide
  10. Malik Montana

Najczęściej słuchane utwory w Gdańsku:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  4. Sentino, BNP – CASABLANCA
  5. Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
  6. Alex Warren – Ordinary
  7. Sobel, francis – CAŁE LATO
  8. Ekipa, MODELKI, Qry, WERSOW, Mortal, Vłodarski, Świeży – Santa Cruz
  9. Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
  10. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport

Najczęściej słuchani artyści w Łodzi:

  1. Mata
  2. francis
  3. Oki
  4. Sobel
  5. Taco Hemingway
  6. Gibbs
  7. PRO8L3M
  8. White 2115
  9. Kaz Bałagane
  10. Malik Montana

 Najczęściej słuchane utwory w Łodzi:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. Sentino, BNP – CASABLANCA
  4. Sobel, francis – CAŁE LATO
  5. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport
  6. Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
  7. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  8. MODELKI, Vłodarski – Miss Dior
  9. Mata – up! up! up!
  10. Ekipa, MODELKI, Qry, WERSOW, Mortal, Vłodarski, Świeży – Santa Cruz

 Najczęściej słuchani artyści w Poznaniu:

  1. Mata
  2. Oki
  3. francis
  4. Sobel
  5. Taco Hemingway
  6. White 2115
  7. Gibbs
  8. PRO8L3M
  9. Kaz Bałagane
  10. Bedoes 2115

Najczęściej znane utwory w Poznaniu:

  1. Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
  2. Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
  3. Sentino, BNP – CASABLANCA
  4. Mata – up! up! up!
  5. Sobel, francis – CAŁE LATO
  6. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport
  7. Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
  8. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
  9. Alex Warren – Ordinary
  10. Sobel, francis – Z TYŁU GŁOWY
Image
telepolis
spotify spotify wrapped spotify wrapped 2025 czego słuchają Polacy
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Spotify