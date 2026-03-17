Nowa odsłona Gwiezdnych Wojen. Lada moment premiera na Disney+

Disney+ z premierą z cyklu Star Wars już 6 kwietnia

Zwiastun daje nam spore wyobrażenie tego, co nas czeka już na początku kwietnia. Disney+ nie żałował, ale dał nam aż dwie minuty widowiskowej zapowiedzi serialu, który wkrótce pojawi się w ofercie platformy. Na widzów czeka aż 10 pełnych napięcia odcinków.

Finał serii zostanie wyemitowany 4 maja 2026. To data nieprzypadkowa - dla fanów Gwiezdnych Wojen mająca wielkie znaczenie - to Międzynarodowy Dzień Gwiezdych Wojen (Star Wars Day). Nawiązuje ona do kultowego cytatu "Niech moc będzie z Tobą" ("May the Force be with you"). Fani często parafrazują to jako "May the Fourth be with you", co stało się powszechnym pozdrowieniem tego dnia.

Serial, o którym mowa, jest dziełem Dave'a Filoniego i jest częścią kanonu Gwiezdnych Wojen. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z "Gwiezdnych Wojen: Wojna Klonów" i skupia się na losach Maula, byłego Lorda Sithów.

"Star Wars: Maul - Mistrz Cienia" - czego możemy się spodziewać?

Na pewno uczty dla oczu, przynajmniej jeśli chodzi o fanów Gwiezdnych Wojen. Tego jesteśmy pewni. A jeśli chodzi o fabułę, to została ona skupiona wokół Maula, który po Wojnach Klonów, chce odbudować swoje imperium. Akcja serialu zatem przeniesie nas na planetę, której nie dosięgło Imperium. Trwający dwie minuty zwiastun daje duże wyobrażenie, tego co będzie nas czekało na ekranie. I trzeba przyznać, że jest taki, jak trzeba - mroczny, pełen napięcia i nie brakuje w nim elementów charakterystycznych dla całej serii.

Warto wspomnieć, że dla fanów Gwiezdnych Wojen nadszedł czas urodzaju. Już od dłuższego czasu czekają oni także na wielką premierę kinową "The Mandalorian&Grogu", która odbędzie się za kilka tygodni (22 maja 2026). Disney+ chce najwyraźniej umilić im czas oczekiwania, dając im miesiąc wcześniej serialową animację.