Konta

PKO BP mówi stop. Nie wejdą do domu, nie zapukają do drzwi

PKO Bank Polski, największa polska instytucja finansowa, z której z dumą korzysta już 12,5 mln Polaków, szykuje się do przełomowej zmiany. Dosięgnie ona każdego, w tym osób, które nie mają konta w PKO BP.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
13 lat temu to była rewolucja, teraz to już historia

PKO BP wprowadził wygodną opcję zakładania rachunków bankowych, dostarczania umów i nawet kart debetowych za pomocą firmy kurierskiej. Dopiero od 2021 roku umowa była zawierana online, a kurier dostarczał do podpisania już tylko jeden dokument. Teraz metoda ta przejdzie do lamusa — czytamy na Bankier.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kurier? Nie dajemy już takiej możliwości

Proces przesuwania komunikacji z kurierów na kanał mobilny już trwa. Nowi klienci o dostarczenie umowy kurierem nie będą mogli prosić od kwietnia. Zamiast stert papierów i machania dowodem kurierowi, bank stawia na weryfikację tożsamości klientów z użyciem aplikacji mObywatel. 

To właśnie z mObywatelem będziemy mogli teraz wygodnie zakładać rachunki z PKO Banku Polskim. W dalszym ciągu będzie też możliwość otwierania rachunków na selfies, jak i najbardziej tradycyjna z form, a więc wizyta w oddziale banku.

 

Image
telepolis
kurier mObywatel PKO Bank Polski PKO BP zakładanie konta
Źródła zdjęć: Gold Picture / Shutterstock, Damian Jaroszewski / Telepolis
Źródła tekstu: Bankier.pl