PKO BP mówi stop. Nie wejdą do domu, nie zapukają do drzwi

13 lat temu to była rewolucja, teraz to już historia

PKO BP wprowadził wygodną opcję zakładania rachunków bankowych, dostarczania umów i nawet kart debetowych za pomocą firmy kurierskiej. Dopiero od 2021 roku umowa była zawierana online, a kurier dostarczał do podpisania już tylko jeden dokument. Teraz metoda ta przejdzie do lamusa — czytamy na Bankier.pl.

Kurier? Nie dajemy już takiej możliwości

Proces przesuwania komunikacji z kurierów na kanał mobilny już trwa. Nowi klienci o dostarczenie umowy kurierem nie będą mogli prosić od kwietnia. Zamiast stert papierów i machania dowodem kurierowi, bank stawia na weryfikację tożsamości klientów z użyciem aplikacji mObywatel.