Co za odrodzenie w streamingu. Każdy o nim słyszał, miał 200 odcinków

Nie tylko "Yellowstone". Nadchodzi "Domek na prerii"

Adaptacje lubianych książek to zazwyczaj pewniaki, jeśli chodzi o wciągające seriale. Mamy wielką nadzieję, że tak się stanie również w przypadku nowej ekranizacji powieści Laury Ingalls Wilder. Jedno jest pewne, zachwyceni mogą być ci nieco starsi widzowie, którzy pamiętają z dzieciństwa tasiemca z Jackiem Landonem w roli głównej. A był to hit nad hity. Doczekał się on aż dziewięciu sezonów (w sumie 200 odcinków), z których pierwszy ukazał się w 1974 roku. Serial ma szansę spodobać się także widzom, wychowanym na "Virgin River". Jego premiera również nie mogła mieć lepszego czasu, bowiem widzowie właśnie obejrzeli 7. sezon "Virgin Rivier" i mogłoby im się nieco nudzić bez losów kolejnej amerykańskiej rodziny.

Historia o rodzinie. Czy znów nas porwie?

Historia opowiada o rodzinie Ingallsów, która pragnie rozpocząć nowe życie w Minnesocie. Narratorem zwiastuna jest Laura, która takimi słowami rozpoczyna swoją opowieść:

Dawno, dawno temu mama i tata oraz Mary i Laura opuścili Wielkie Lasy Wisconsin i przenieśli się na prerię, gdzie czekało na nich nowe życie. Każdy dzień i każda noc były przygodą. I choć byli całkiem sami, i bardzo mali wobec nieba i gwiazd, byli szczęśliwi. Bo byli rodziną i byli razem.