Obcy: decydujące starcie w nowej formie? Reżyser ma ciekawą zapowiedź
James Cameron podzielił się ostatnio przemyśleniami na temat formatu High Frame Rate 3D (48 klatek na sekundę w 3D). Znany reżyser uważa, że to najlepsza technologia filmowa i zamierza odświeżyć w niej swój kultowy film z serii Obcy.
Obcy: decydujące starcie w 3D i 48 FPS?
Kanadyjski reżyser opowiadał w niedawnym wywiadzie dla Letterbox o fascynacji formatem 3D. W jego przypadku zaczęło się od klasycznego filmu Potwór z Czarnej Laguny. Cameron swoje palce w 3D maczał już przy okazji krótkometrażowego projektu Terminator 2-3D: Battle Across Time. Była to innowacyjna atrakcja skonstruowana dla Universal Studios. W filmie wystąpili prawdziwi aktorzy (większość obsady z Terminatora 2), a przy różnego rodzaju przejściach "wyskakiwali" z ekranu na scenę (w praktyce tę partię odgrywali ich dublerzy), by zapewnić niespotykana immersję.
Cameron uważa 3D za najlepszy format, bo jego zdaniem odpowiada on temu, jak nasze oczy i mózg postrzegają obraz. Jednakże jeśli chodzi o High Frame Rate, w skrócie HFR, czyli technologię pozwalającą uzyskać 48 FPS, nie widzi jej jako osobnego formatu, lecz narzędzie aby poprawić percepcję stereoskopowego obrazu.
Co ciekawe, legendarny reżyser ma zamiar przekonwertować swój film Obcy: decydujące starcie na format 3D. Co prawda wcześniej Cameron był krytyczny względem konwertowania filmów do 3D w postprodukcji, ale jednak teraz sam chce się tego podjąć. Kanadyjczyk w 2010 r. powiedział, że powinno się konwertować do 3D jedynie sprawdzone i ulubione przez widzów filmy.
"Dzisiejsza technologia konwersji 3D jest o wiele lepsza, bo mapy głębi są o wiele dokładniejsze. Prawdopodobnie przekonwertujemy w ten sposób drugą część Obcego i to będzie niewątpliwie fajne doświadczenie" - powiedział Cameron.
Warto podkreślić, że Obcy: decydujące starcie otrzymał wersję 4K, najpierw w formacie cyfrowym w grudniu 2023, a później w marcu 2024 na płytach 4K UHD Blu-ray. Niestety było krytykowane za użycie AI do upscalingu, co znacznie kontrastuje z edycją Blu-ray filmu z 2010, którą odświeżono i zrekonstruowano klatka po klatce. Ciekawe, czy przy okazji tego nowego wydania, Cameron postanowi jednak poprawić pewne aspekty ostatniego wydania z 2023/4 roku?