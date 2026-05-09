Instagram może czytać rozmowy użytkowników. Zmiana już weszła

Zapowiadana zmiana na Instagramie weszła już w życie. Rozmowy użytkowników platformy nie są już tak bezpieczne.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Zapowiadana zmiana na Instagramie weszła już w życie i to pomimo sprzeciwu samych użytkowników. Firma Meta usunęła szyfrowanie end-to-end w prywatnych wiadomościach.

Instagram bez szyfrowania end-to-end

Szyfrowanie end-to-end w prywatnych rozmowach użytkowników Instagrama zostało wprowadzone w 2023 roku. Nie było to żadne zaskoczenie, bo to trend, który dotknął wiele komunikatorów i usług internetowych. Dzięki temu użytkownicy mieli pewność, że nikt niepożądany nie będzie czytał ich rozmów. Jednak to już przeszłość.

Firma Meta, z nieznanych nam powodów, postanowiła usunąć szyfrowanie w prywatnych rozmowach użytkowników Instagrama. Zmiana była już wcześniej zapowiadana i weszła w życie 8 maja. Od tego dnia tzw. DM-y nie są już chronione.

Od wielu lat różnego rodzaju organizacje i agencje domagały się usunięcia szyfrowania end-to-end, ale firma Meta pozostawała nieugięta. Nie wiadomo, czemu nagle zmieniła zdanie. Wiele osób sugeruje, że chodzi o wykorzystywanie rozmów użytkowników do lepszego targetowania reklam oraz trenowania chatbotów. 

Inna możliwość to nadchodzący Take It Down Act, który wymaga od platform internetowych usuwania w ciągu 48 godzin od wezwania intymnych obrazów, w tym deepfake'ów. Przy aktywnych szyfrowaniu firma nie miałaby dostępu do takich treści, przynajmniej w prywatnych rozmowach użytkowników. 

Źródła zdjęć: Luiza Kamalova / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MacRumors