TCL zaskakuje. Gigantyczny telewizor i składany monitor OLED

130-calowy telewizor i składany OLED w dwóch formatach

Na corocznym wydarzeniu poświęconym nowym technologiom wyświetlania obrazu, firma TCL zaprezentowała innowacyjny 130-calowy panel LCD dla telewizorów, który wyróżnia się bardzo cienkim profilem , bo jego grubość wynosi zaledwie 29,8 mm. Jest to 2-3x cieńsza konstrukcja niż dotychczasowe ekrany wielkiego formatu w telewizorach, a TCL będzie produkował panele, z których będzie korzystać Samsung w swoim 130-calowym telewizorze Micro RGB z rozdzielczością 4K. Firma TCL prawdopodobnie również wyda taki telewizor pod własną marką, ale na razie nie jest on oficjalnie zapowiedziany.

Inną ciekawostką zademonstrowaną przez TCL jest składany monitor OLED, z którego można korzystać w dwóch trybach. W jednej formie ma on 16 cali, a w drugiej przybiera formę ultraszerokokątną w 28 calach. Sprzęt ten ma być bardziej energooszczędny niż dotychczasowe monitory OLED, a to ze względu na większą przepuszczalność światła pikseli (o 50-60%) oraz użycie struktury subpikseli RGB. TCL jest w obecnie w procesie konstrukcji pierwszej fabryki 8.6G drukowanych atramentowo paneli OLED.

Z innych ciekawostek - TCL pokazał także nowy ekran LCD z powłoką WHVA (poszerzającą kąty widzenia) oraz podświetleniem RGBC, dodającym czwarty bazowy kolor (Cyan). Ta technologia jest teraz stosowana we flagowych telewizorach Samsunga, LG, Philips, TCL i Hisense.