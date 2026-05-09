W Action tylko 30,95 zł. Taki Anker to 110 zł, Apple ponad 300 zł
Action kolejny raz dopieszcza miłośników taniej elektroniki. Było już tanio przed promocją, teraz zaledwie 30,95 zł. Odpowiedniki Ankera to ponad 100 zł, a Apple aż 319 zł i to za gorszy model.
Ładowarka z GaN³ Pro w rekordowej promocji
Wydajna, lekka i chłodna, a do tego aż 65 W! Na początku kwietnia w Action wystartowała sprzedaż ładowarek nowej generacji bazujących na rozwinięciu technologii opartej na azotku galu GaN³ Pro. Już na start ceny wyrywały z butów 25 zł za 45 W i zaledwie 39 zł za 65 W. Nie było to jednak ostatnie słowo Action i już niebawem rusza wielka promocja lepszego modelu.
Za ładowarkę ścienną firmy Sitecom o mocy 65 W, z dwoma portami USB (C i A) zapłacimy zaledwie 30,95 zł. To niesamowita wręcz cena, patrząc na to, co oferuje konkurencja. Za Anker 725 GaN II zapłacimy na Allegro minimum 111,99 zł, Apple woła za dwuportowe 35 W (!) astronomiczne 319 zł, tymczasem okazuje się, że można dostać certyfikowany sprzęt z Power Delivery za ułamek tych kwot.
Ładowarki Sitecom oferowane są w dwóch wariantach kolorystycznych, białym i czarnym. Jej port USB-C oferuje do 65 W i będzie doskonały nie tylko do telefonów, ale też do laptopów, z kolei złącze USB-A (18 W) nie zostawi was na lodzie, gdy nie będziecie mieli pod ręką nowszego przewodu.
Sprzęt jest w pełni zgodny ze wszystkimi obecnie dostępnymi w obiegu telefonami. Szybkie ładowanie za pomocą Sitecomu uzyskamy na telefonach takich marek jak Apple, Samsung, Motorola, Google, Xiaomi i wieloma innymi.
Co ważne, mowa o sprzęcie z oficjalnej polskiej dystrybucji, z pełną rękojmią sklepu. Nie ma więc ryzyka, że trafisz na azjatycki bubel i zostaniesz bez pieniędzy i ładowarki. Stronę produktu w Action znajdziesz pod tym adresem. Obecnie obowiązuje cena 38,95 zł, promocyjne 30,95 zł startuje już w środę 13 maja.