Utrudnienia w ING Banku Śląskim. Problemy zaczną się dziś w nocy

ING Bank Śląski - utrudnienia dziś w nocy

Na swojej stronie z komunikatami, ING Bank Śląski, właśnie dodał nowy - dotyczący ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcji w aplikacji. Chodzi o Profil zaufany i mObywatela - już dzisiejszej nocy, pomiędzy 21:00 a 9:00 prowadzone będą prace serwisowe po stronie rządowej, co oznacza, że pojawią się utrudnienia. Przez 12 godzin lepiej nie planować żadnych aktywności, związanych z tymi usługami.

ING Bank Śląski dba o bezpieczeństwo klientów

Na swojej stronie z komunikatami, bank zamieścił nowe ostrzeżenie. Chodzi o słynny "telefon z banku", który informuje o tym, że nasze pieniądze są zagrożone. Co więcej, na wideo, coraz częściej możemy zobaczyć osobę podającą się za policjanta. Bank uświadamia, że pracownicy nie korzystają z żadnych legitymacji, ani też nie wysyłają klientom SMS-ów z prośbą o pilne przelewy. Informację o "zagrożonych pieniądzach" należy potraktować jako alarm - prawdopodobnie, ktoś chce nas oszukać.