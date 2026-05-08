Fintech

Utrudnienia w ING Banku Śląskim. Problemy zaczną się dziś w nocy

ING Bank Śląski dba o swoich klientów i zawsze uprzedza o planowanych niedostępnościach. Okazuje się, że już dziś - z piątku na sobotę, klienci banku mogą spodziewać się pewnych utrudnień. Oto, z czym będzie największy problem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Utrudnienia w ING Banku Śląskim. Problemy zaczną się dziś w nocy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

ING Bank Śląski - utrudnienia dziś w nocy

Na swojej stronie z komunikatami, ING Bank Śląski, właśnie dodał nowy - dotyczący ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcji w aplikacji. Chodzi o Profil zaufany i mObywatela - już dzisiejszej nocy, pomiędzy 21:00 a 9:00 prowadzone będą prace serwisowe po stronie rządowej, co oznacza, że pojawią się utrudnienia. Przez 12 godzin lepiej nie planować żadnych aktywności, związanych z tymi usługami.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z 8 na 9 maja (piątek/sobota), pomiędzy 21:00 a 9:00, prowadzone będą prace po stronie rządowej. Przepraszamy za utrudnienia.

informuje ING Bank Śląski. 

W trakcie planowanej przerwy pojawią się następujące ograniczenia:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
-140 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6859 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Advertisement
  • Pojawi się problem z zakładaniem oraz używaniem profilu zaufanego. 
  • Klienci chwilowo utracą dostęp do usług rządowych dostępnych w Węźle Krajowym, czyli do Urzędu Skarbowego, KSeF oraz Urzędu Pracy.
  • Nie uda się podpisać w tym czasie dokumentów podpisem zaufanym.
  • Nastąpi problem z dostępem do strony mobywatel.gov.pl oraz z przekazywaniem danych z aplikacji mObywatel.

ING Bank Śląski dba o bezpieczeństwo klientów

Na swojej stronie z komunikatami, bank zamieścił nowe ostrzeżenie. Chodzi o słynny "telefon z banku", który informuje o tym, że nasze pieniądze są zagrożone. Co więcej, na wideo, coraz częściej możemy zobaczyć osobę podającą się za policjanta. Bank uświadamia, że pracownicy nie korzystają z żadnych legitymacji, ani też nie wysyłają klientom SMS-ów z prośbą o pilne przelewy. Informację o "zagrożonych pieniądzach" należy potraktować jako alarm - prawdopodobnie, ktoś chce nas oszukać.

Smartfon Motorola moto g57
Image
telepolis
banki ing bank śląski profil zaufany przerwa techniczna mObywatel przerwa techniczna ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski komunikat ING Bank Śląski aplikacja
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski