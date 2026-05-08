Utrudnienia w ING Banku Śląskim. Problemy zaczną się dziś w nocy
ING Bank Śląski dba o swoich klientów i zawsze uprzedza o planowanych niedostępnościach. Okazuje się, że już dziś - z piątku na sobotę, klienci banku mogą spodziewać się pewnych utrudnień. Oto, z czym będzie największy problem.
Na swojej stronie z komunikatami, ING Bank Śląski, właśnie dodał nowy - dotyczący ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcji w aplikacji. Chodzi o Profil zaufany i mObywatela - już dzisiejszej nocy, pomiędzy 21:00 a 9:00 prowadzone będą prace serwisowe po stronie rządowej, co oznacza, że pojawią się utrudnienia. Przez 12 godzin lepiej nie planować żadnych aktywności, związanych z tymi usługami.
W nocy z 8 na 9 maja (piątek/sobota), pomiędzy 21:00 a 9:00, prowadzone będą prace po stronie rządowej. Przepraszamy za utrudnienia.
W trakcie planowanej przerwy pojawią się następujące ograniczenia:
- Pojawi się problem z zakładaniem oraz używaniem profilu zaufanego.
- Klienci chwilowo utracą dostęp do usług rządowych dostępnych w Węźle Krajowym, czyli do Urzędu Skarbowego, KSeF oraz Urzędu Pracy.
- Nie uda się podpisać w tym czasie dokumentów podpisem zaufanym.
- Nastąpi problem z dostępem do strony mobywatel.gov.pl oraz z przekazywaniem danych z aplikacji mObywatel.
ING Bank Śląski dba o bezpieczeństwo klientów
Na swojej stronie z komunikatami, bank zamieścił nowe ostrzeżenie. Chodzi o słynny "telefon z banku", który informuje o tym, że nasze pieniądze są zagrożone. Co więcej, na wideo, coraz częściej możemy zobaczyć osobę podającą się za policjanta. Bank uświadamia, że pracownicy nie korzystają z żadnych legitymacji, ani też nie wysyłają klientom SMS-ów z prośbą o pilne przelewy. Informację o "zagrożonych pieniądzach" należy potraktować jako alarm - prawdopodobnie, ktoś chce nas oszukać.