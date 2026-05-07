Ta myszka chce być miziana. To gratka dla fanów ThinkPadów

Ploopy zaprezentowało kolejne nietypowe urządzenie dla osób, które nie przepadają za touchpadami i trackballami. Bean na pierwszy rzut oka wygląda jak mała, podróżna myszka, ale zasada działania jest zupełnie inna. Sprzętu nie przesuwa się po biurku - kursor kontrolowany jest za pomocą TrackPointa, przypominającego tego z laptopów ThinkPad.

Sugerowana cena w przedsprzedaży to około 190 złotych

Kanadyjska firma stawia przy tym na otwarty projekt. Obudowa Ploopy Bean jest drukowana w technologii 3D i dostarczana w formie już złożonej, ale użytkownik może samodzielnie wydrukować części zamienne. Całość ma wymiary 84 x 64 x 16 mm oraz masę 52 gramów.

Sercem konstrukcji jest magnetyczny sensor Texas Instruments. Producent twierdzi, że zastosowany układ potrafi wykrywać ruchy o wielkości zaledwie 3 μm. Sam czerwony drążek ma też znacznie większy zakres fizycznego ruchu niż klasyczne rozwiązania montowane między klawiszami laptopów. W Ploopy Bean może się on odchylać nawet o 11 mm w każdym kierunku.

Dopełniają to cztery przyciski. Korzystają one z przełączników Omron D2LS-21, które można znaleźć również w wielu myszkach Logitecha. Nie są to jednak zwykłe przyciski z fabrycznie przypisanymi funkcjami. Dzięki narzędziu VIA użytkownik może samodzielnie ustawić akcje, skróty klawiszowe i makra uruchamiane jednym kliknięciem.