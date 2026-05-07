Telewizja i VoD

Disney+ nie tylko do streamingu. Ma być superaplikacją

Disney+ przestanie być serwisem i aplikacją tylko do oglądania filmów, seriali i programów dokumentalnych. Myszka Miki ma wobec niej większy plan.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:12
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Disney+ nie tylko do streamingu. Ma być superaplikacją
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W ostatnim czasie na popularności zyskuje idea superaplikacji, czyli jednego rozwiązania, które ma zaspokajać wiele potrzeb użytkowników. Jednym z pierwszych, który o tym mówił, był Elon Musk. Teraz temat podjął Disney, jak wynika z dostępnych informacji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Disney+ stanie się superaplikacją

Myszka Miki ma rozważać zmienienie aplikacji i serwisu Disney+ właśnie w taką superaplikację. Ma ona być centralnym punktem kontaktu z klientami i oferować im znacznie więcej niż tylko filmy, seriale i dokumenty.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 55MLED920 55" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55MLED920 55" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-301.99 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2998 zł
Telewizor XIAOMI S Pro 75" 2026 MINILED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor XIAOMI S Pro 75" 2026 MINILED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899 zł
Telewizor JVC LT-50VG7500 50" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-50VG7500 50" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-100 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Advertisement

Na Disney+ mają być dostępne między innymi bilety do tematycznych parków rozrywki, należących do firmy. W ofercie mają pojawić się też licencjonowane produkty, np. koszulki, kubki itp. Poza filmami i serialami marka chce oferować również dostęp do gier, oczywiście również na należących do Disneya licencjach, jak Star Wars, Marvel, Avatar czy Obcy.

Do sprawy odniósł się nawet Josh D'Amaro, czyli aktualny prezes Disneya. Przyznał on, że serwis streamingowy stanie się centralnym miejscem kontaktu z fanami.

Disney+ staje się głównym punktem kontaktu między Disneyem a jego fanami, miejscem, w którym wszystko się łączy… [parki] są w zasadzie fizycznym sercem firmy. Podobnie budujemy Disney+, aby stał się wciągającym, interaktywnym cyfrowym sercem firmy. W dłuższej perspektywie zobaczycie, jak te elementy firmy będą się coraz bardziej ze sobą łączyć.

powiedział CEO Disneya.

Należy jednak zaznaczyć, że plany są na razie na bardzo wczesnym etapie, więc koncepcja może jeszcze kilka razy się zmienić. Nie wiadomo też, kiedy nowości pojawią się w Disney+ i czy będą dostępne globalnie, czy może tylko na wybranych rynkach.

Image
telepolis
disney Disneyland disney+ Disney+ nowość
Źródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bloomberg