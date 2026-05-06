Tech

Apple zapłaci 250 milionów. Wszystko z powodu niespełnionych obietnic

Niestety, materiały marketingowe Giganta z Cupertino miały tym razem niewiele wspólnego z rzeczywistością. Sprawa trafiła więc do sądu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple zapłaci 250 milionów. Wszystko z powodu niespełnionych obietnic
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Apple zgodziło się zapłacić 250 milionów dolarów, czyli równowartość około 900 milionów złotych, w ramach ugody kończącej pozew zbiorowy z 2025 roku. Sprawa dotyczyła zarzutów, że firma wprowadziła klientów w błąd, sugerując zbyt wcześnie dostępność nowych rozwiązań opartych na AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma nadal nie przyznaje się do winy

Ugoda obejmie klientów w USA, którzy kupili iPhone'a 16 w dowolnej wersji lub iPhone'a 15 Pro między 10 czerwca 2024 a 29 marca 2025. Osoby, które złożą kwalifikujące się roszczenie, mają otrzymać 25 dolarów za każde urządzenie. Kwota ta może jednak wzrosnąć nawet do 95 dolarów, w zależności od liczby zgłoszeń i innych czynników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Granatowy
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Granatowy
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Smartfon XIAOMI Poco M8 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
Smartfon XIAOMI Poco M8 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
0 zł
1449 zł - najniższa cena
Kup teraz 1449 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
0 zł
4649 zł - najniższa cena
Kup teraz 4649 zł
Advertisement

Pozew zarzucał Apple, że reklamy stworzyły u klientów jasne oczekiwanie, iż funkcje Apple Intelligence będą dostępne już na premierę. W praktyce smartfony trafiły na rynek z mocno ograniczoną wersją i/lub bez części narzędzi. Podczas WWDC 2024 firma zapowiadała m.in. bardziej osobistą Siri oraz zestaw funkcji AI zintegrowanych z systemem. Sytuacja poprawiła się dopiero po nawiązaniu współpracy z OpenAI.

Firma nie przyznaje się przy tym do winy - przedstawicielka Apple przekazała, że spółka zdecydowała się rozwiązać sprawę, aby skupić się na dostarczaniu użytkownikom innowacyjnych produktów i usług.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD
Image
telepolis
#Apple AI siri sztuczna inteligencja ugoda inteligentna siri Apple Siri
Źródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała
Źródła tekstu: The Verge, Oprac. własne