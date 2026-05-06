Apple zapłaci 250 milionów. Wszystko z powodu niespełnionych obietnic

Apple zgodziło się zapłacić 250 milionów dolarów, czyli równowartość około 900 milionów złotych, w ramach ugody kończącej pozew zbiorowy z 2025 roku. Sprawa dotyczyła zarzutów, że firma wprowadziła klientów w błąd, sugerując zbyt wcześnie dostępność nowych rozwiązań opartych na AI.

Firma nadal nie przyznaje się do winy

Ugoda obejmie klientów w USA, którzy kupili iPhone'a 16 w dowolnej wersji lub iPhone'a 15 Pro między 10 czerwca 2024 a 29 marca 2025. Osoby, które złożą kwalifikujące się roszczenie, mają otrzymać 25 dolarów za każde urządzenie. Kwota ta może jednak wzrosnąć nawet do 95 dolarów, w zależności od liczby zgłoszeń i innych czynników.

Pozew zarzucał Apple, że reklamy stworzyły u klientów jasne oczekiwanie, iż funkcje Apple Intelligence będą dostępne już na premierę. W praktyce smartfony trafiły na rynek z mocno ograniczoną wersją i/lub bez części narzędzi. Podczas WWDC 2024 firma zapowiadała m.in. bardziej osobistą Siri oraz zestaw funkcji AI zintegrowanych z systemem. Sytuacja poprawiła się dopiero po nawiązaniu współpracy z OpenAI.