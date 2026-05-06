Tech

Ta bateria barwi usta na niebiesko. Powód jest bardzo ważny

Chociaż problem może się wydawać pozornie błahy, to połknięcia baterii przez dzieci zdarzają się często. Nowa seria ma się z tym uporać na kilka sposobów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta bateria barwi usta na niebiesko. Powód jest bardzo ważny
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Energizer twierdzi, że rozwiązał jeden z poważniejszych problemów związanych z małymi bateriami pastylkowymi. Firma zaprezentowała linię Ultimate Child Shield, która ma jako "pierwsza na świecie" eliminować ryzyko poparzeń po połknięciu. Nowe ogniwa są dostępne w trzech popularnych rozmiarach: CR2032, CR2025 i CR2016.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gorzka powłoka niczym w Nintendo Switch i dodatkowy barwnik

To formaty powszechnie spotykane w pilotach, urządzeniach ubieralnych oraz drobnej elektronice użytkowej. Dobrym przykładem są lokalizatory Apple AirTag, które korzystają z baterii CR2032. Właśnie przez niewielkie rozmiary takie ogniwa są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, a także zwierząt domowych. Tylko w USA w okresie od 2000 do 2020 roku zgłoszono 70 tysięcy takich przypadków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lokalizator GPS dla psa i kota MKING MK16P
Lokalizator GPS dla psa i kota MKING MK16P
-20 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Lokalizator GPS dla psa i kota ENABOT Rola PetTracker Biały
Lokalizator GPS dla psa i kota ENABOT Rola PetTracker Biały
-40 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Lokalizator GPS dla psa i kota ENABOT Rola PetTracker Granatowy
Lokalizator GPS dla psa i kota ENABOT Rola PetTracker Granatowy
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement

Samo połknięcie nie zawsze kończy się poważnymi konsekwencjami, bo często bateria przechodzi przez układ pokarmowy bez wyrządzania szkód. Problem pojawia się wtedy, gdy zatrzyma się ona w przełyku. Dodatkowo długotrwały kontakt ze śliną może doprowadzić do reakcji chemicznych powodujących oparzenia tkanek. W skrajnych przypadkach poważne, zagrażające życiu obrażenia mogą pojawić się już po kilku godzinach.

Ta bateria barwi usta na niebiesko. Powód jest bardzo ważny

Energizer nie zdradza konkretów na temat swojego rozwiązania. Producent podkreśla jednak, że nowe baterie korzystają również z innych zabezpieczeń znanych już z części jego produktów. Chodzi m.in. o opakowanie trudniejsze do otwarcia przez dzieci, gorzką powłokę mającą zniechęcać do wzięcia baterii do ust oraz barwnik spożywczy, który w kontakcie ze śliną zabarwia jamę ustną na niebiesko.

Ten ostatni element ma pomóc opiekunom szybciej zauważyć, że dziecko mogło połknąć baterię. Energizer dodaje, że rozwiązanie działa również w przypadku kotów i psów. Mimo deklaracji o wyeliminowaniu ryzyka poparzeń producent nadal zaleca natychmiastowy kontakt z lekarzem w każdym przypadku połknięcia baterii albo nawet samego podejrzenia.

Image
telepolis
bateria Energizer Apple AirTag lepsza bateria bezpieczeństwo dzieci bateria pastylkowa
Źródła zdjęć: Telepolis, Energizer
Źródła tekstu: Energizer, The Verge, Oprac. własne