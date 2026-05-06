Ta bateria barwi usta na niebiesko. Powód jest bardzo ważny

Energizer twierdzi, że rozwiązał jeden z poważniejszych problemów związanych z małymi bateriami pastylkowymi. Firma zaprezentowała linię Ultimate Child Shield, która ma jako "pierwsza na świecie" eliminować ryzyko poparzeń po połknięciu. Nowe ogniwa są dostępne w trzech popularnych rozmiarach: CR2032, CR2025 i CR2016.

Gorzka powłoka niczym w Nintendo Switch i dodatkowy barwnik

To formaty powszechnie spotykane w pilotach, urządzeniach ubieralnych oraz drobnej elektronice użytkowej. Dobrym przykładem są lokalizatory Apple AirTag, które korzystają z baterii CR2032. Właśnie przez niewielkie rozmiary takie ogniwa są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, a także zwierząt domowych. Tylko w USA w okresie od 2000 do 2020 roku zgłoszono 70 tysięcy takich przypadków.

Samo połknięcie nie zawsze kończy się poważnymi konsekwencjami, bo często bateria przechodzi przez układ pokarmowy bez wyrządzania szkód. Problem pojawia się wtedy, gdy zatrzyma się ona w przełyku. Dodatkowo długotrwały kontakt ze śliną może doprowadzić do reakcji chemicznych powodujących oparzenia tkanek. W skrajnych przypadkach poważne, zagrażające życiu obrażenia mogą pojawić się już po kilku godzinach.

Energizer nie zdradza konkretów na temat swojego rozwiązania. Producent podkreśla jednak, że nowe baterie korzystają również z innych zabezpieczeń znanych już z części jego produktów. Chodzi m.in. o opakowanie trudniejsze do otwarcia przez dzieci, gorzką powłokę mającą zniechęcać do wzięcia baterii do ust oraz barwnik spożywczy, który w kontakcie ze śliną zabarwia jamę ustną na niebiesko.