Oprogramowanie

Chrome pod ostrzałem. Cichaczem ściąga gigabajty danych

Najpopularniejsza na świecie przeglądarka internetowa znowu znalazła się w ogniu krytyki. Tym razem Google mogło złamać europejskie prawo.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chrome pod ostrzałem. Cichaczem ściąga gigabajty danych
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Jak donosi Alexander Hanff, badacz bezpieczeństwa znany też jako "That Privacy Guy", Chrome miało bez pytania pobierać na komputery około 4 GB danych związanych z lokalną sztuczną inteligencją. Według niego Google automatycznie zapisuje na dysku plik "weights.bin", będący częścią systemu AI opartego na lekkim modelu Gemini Nano.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największy problem mogą mieć użytkownicy internetu mobilnego

Sprawa jest o tyle istotna, że użytkownik nie jest o tym informowany. Hanff twierdzi, że Chrome nie pokazuje jasnego komunikatu o zapisaniu wielogigabajtowego modelu na komputerze, nie prosi o zgodę i nie udostępnia prostego przełącznika, który pozwalałby temu zapobiec. Co więcej, po ręcznym usunięciu pliku przeglądarka ma pobrać go ponownie, o ile nie wyłączy się odpowiednich eksperymentalnych flag.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK Deco BE22 2.4 / 5 GHz, Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Deco BE22 2.4 / 5 GHz, Wi-Fi Mesh
0 zł
534.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 534.99 zł
Router TP-LINK M7352 2.4 GHz, Gniazdo SIM
Router TP-LINK M7352 2.4 GHz, Gniazdo SIM
0 zł
231.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 231.1 zł
Router TP-LINK Archer C54 2.4 / 5 GHz (DualBand)
Router TP-LINK Archer C54 2.4 / 5 GHz (DualBand)
0 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 119 zł
Advertisement

Hanff wskazuje również na wewnętrzne pliki przeglądarki, z których ma wynikać, że Chrome najpierw oceniło możliwości sprzętowe komputera, a następnie uznało go za kwalifikujący się do pobrania lokalnego modelu AI.

W tle pojawiają się także wątpliwości prawne. That Privacy Guy sugeruje, że takie praktyki mogą naruszać europejskie przepisy dotyczące prywatności, w tym zasady przejrzystości wynikające z RODO oraz regulacje związane z zapisywaniem danych na urządzeniach użytkowników. To na razie opinia badacza, a nie rozstrzygnięcie sądu czy regulatora, ale trudno nie zauważyć, że działania te mogą przyciągnąć uwagę instytucji nadzorczych.

Google nie odniosło się jeszcze do zarzutów. Firma może argumentować, że lokalne modele AI poprawiają prywatność, bo część obliczeń odbywa się bez wysyłania danych do chmury. To jednak nie zamyka najważniejszego pytania. Czy przeglądarka internetowa powinna móc sama zdecydować o pobraniu kilku gigabajtów danych na komputer użytkownika?

LG UltraGear 27GX704A-B (27", QHD, 240 Hz, OLED)
Image
telepolis
AI chrome Google sztuczna inteligencja Przeglądarka internetowa
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Alexander Hanff, Tom's Hardware, Oprac. własne