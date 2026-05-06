Tech

Polacy chcą systemu kaucyjnego, ale domagają się jednej zmiany

Według danych z raportu, na który powołuje się Portal Samorządowy jest dobrze. Polacy wiedzą o istnieniu systemu kaucyjnego i co ważniejsze - chcą z niego korzystać. Ale też mają pomysł na jego ulepszenie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:32
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy chcą systemu kaucyjnego, ale domagają się jednej zmiany
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

System kaucyjny - Polacy generalnie są na "tak"

Żaden system nie wzbudza ostatnio tylu emocji, co system kaucyjny. I dobrze, bo o to chodzi, żebyśmy rzadziej wyrzucali opakowania po napojach do koszy na śmieci. A świadomość Polaków w tej kwestii jest imponująca. Aż 99,6% słyszało o systemie kaucyjnym, a 81,1% aktywnie z niego korzysta lub planuje skorzystać w najbliższym czasie. Opornych na zwroty jest stosunkowo miało - jedynie 10% respondentów odparło, że nie zamierza oddawać opakowań objętych kaucją. Zważywszy na fakt, że system kaucyjny jest u nas od 1 października 2025, to są bardzo dobre wiadomości. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z wynikami badania, najlepiej swoją wiedzę odnośnie całego systemu, oceniają młodzi - osoby w wieku od 18 do 24 lat. Ale nie każdy z nich ma jeszcze w sobie odruch sprawdzania podczas robienia zakupów, które butelki można zwrócić. Na to potrzeba jeszcze trochę czasu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Czajnik BOSCH MyMoment TWK4M224 Czerwony
Czajnik BOSCH MyMoment TWK4M224 Czerwony
0 zł
178.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 178.99 zł
Czajnik ADLER AD 1274 Czarny
Czajnik ADLER AD 1274 Czarny
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Czajnik BOSCH TWK5P480
Czajnik BOSCH TWK5P480
0 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 219.99 zł
Advertisement

Jak ulepszyć system kaucyjny? Polacy wskazali wadę

Okazało się, że system ma jedną naczelną wadę - za mało butelkomatów. Dobrze zatem wiedzieć, że chęć oddawania opakowań po napojach jest w narodzie silna, a na przeszkodzie stoją jedynie braki punktów zwrotnych. 

Najwięcej, bo 46% badanych wskazało, że większa liczba automatów w dowolnych lokalizacjach, zachęciłaby ich do częstszego korzystania z systemu kaucyjnego. 

czytamy w raporcie, na portalusamorzadowym.pl

Inne pomysły, jakie wskazywali respondenci to dodatkowe zachęty finansowe oraz nagrody

Ogólnie zaskoczył entuzjazm oddających puste opakowania - 65% pytanych oceniło pozytywnie łatwość odzyskania kaucji, 59% pochwaliło system oznaczania opakowań, a zadowolonych z wprowadzenia systemu jest już ponad połowa badanych.  

Co ciekawe, aż 85% konsumentów robi zakupy w tym samym sklepie, do którego przyszli oddać opakowania. 

Badanie zostało wykonane przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie operatora kaucyjnego Krajowy System Kaucyjny Zwrotka S.A. Metoda CAWI, na próbie 1062 osób w marcu i kwietniu 2026. 

Hulajnoga elektryczna Xiaomi
Image
telepolis
butelkomaty butelkomat co to system kaucyjny operator systemu kaucyjnego butelki zwrotne zwrot butelek
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl