Polacy chcą systemu kaucyjnego, ale domagają się jednej zmiany

System kaucyjny - Polacy generalnie są na "tak"

Żaden system nie wzbudza ostatnio tylu emocji, co system kaucyjny. I dobrze, bo o to chodzi, żebyśmy rzadziej wyrzucali opakowania po napojach do koszy na śmieci. A świadomość Polaków w tej kwestii jest imponująca. Aż 99,6% słyszało o systemie kaucyjnym, a 81,1% aktywnie z niego korzysta lub planuje skorzystać w najbliższym czasie. Opornych na zwroty jest stosunkowo miało - jedynie 10% respondentów odparło, że nie zamierza oddawać opakowań objętych kaucją. Zważywszy na fakt, że system kaucyjny jest u nas od 1 października 2025, to są bardzo dobre wiadomości.

Zgodnie z wynikami badania, najlepiej swoją wiedzę odnośnie całego systemu, oceniają młodzi - osoby w wieku od 18 do 24 lat. Ale nie każdy z nich ma jeszcze w sobie odruch sprawdzania podczas robienia zakupów, które butelki można zwrócić. Na to potrzeba jeszcze trochę czasu.

Jak ulepszyć system kaucyjny? Polacy wskazali wadę

Okazało się, że system ma jedną naczelną wadę - za mało butelkomatów. Dobrze zatem wiedzieć, że chęć oddawania opakowań po napojach jest w narodzie silna, a na przeszkodzie stoją jedynie braki punktów zwrotnych.

Najwięcej, bo 46% badanych wskazało, że większa liczba automatów w dowolnych lokalizacjach, zachęciłaby ich do częstszego korzystania z systemu kaucyjnego. czytamy w raporcie, na portalusamorzadowym.pl

Inne pomysły, jakie wskazywali respondenci to dodatkowe zachęty finansowe oraz nagrody.

Ogólnie zaskoczył entuzjazm oddających puste opakowania - 65% pytanych oceniło pozytywnie łatwość odzyskania kaucji, 59% pochwaliło system oznaczania opakowań, a zadowolonych z wprowadzenia systemu jest już ponad połowa badanych.

Co ciekawe, aż 85% konsumentów robi zakupy w tym samym sklepie, do którego przyszli oddać opakowania.