x-kom wyprzedaje następcę swojego hitu. Idzie jak woda
W x-kom pojawiła się promocja, która potrwa dziś, czyli 6 maja do 22:00, lub do wyczerpania zapasów. A Tych jest sporo, bo na moment pisania tego tekstu zostało 933 sztuki z limitem jednej na osobę. Mowa tu o ładowarce z mocą 200 W za 199 zł.
Porządna ładowarka USB-C w dzisiejszych czasach to postawa. W końcu to właśnie nią naładujemy niemal wszystko: od smartfonu, poprzez słuchawki, zegarek, tablet czy laptop. Standard ten sprawił, że osobna ładowarka do każdego urządzenia stała się zbędna, ale przecież czasami chcemy naładować kilka jednocześnie. I tu do gry wchodzą ładowarki takie jak Silver Monkey Ładowarka GaN 200W, czyli o dużej mocy i z wieloma portami.
Silver Monkey Ładowarka GaN 200W za śmieszną cenę
A w tym przypadku z trzema portami USB-C, jednym USB-A i mocą do 200 W. Wspiera ona technologie Power Delivery i Quick Charge. Warto także omówić poszczególne porty: pierwsze dwa USB-C oferują po 100 W. Trzeci port wykrzesa z siebie maksymalnie 60 W, a USB-A może oddać aż 65 W.
Oczywiście, jeśli wszystkie są zajęte, to nie można liczyć na więcej, niż 200 W łącznej mocy, zależnie od przyjętej konfiguracji.
Sama ładowarka, chociaż z tranzystorami wykonanymi z azotku galu jest dość ciężka i waży 325 gramów. To jednak nie jest wada, lecz zaleta, ponieważ do gniazdka podłącza się ją osobnym kablem ze wtyczką. Tym samym wysoka masa zapewnia jej stabilność. A wszystko to za jedyne 199 zł, czyli mniej, niż 1 zł za Wat.