ING Bank Śląski z pilnym apelem. Dotyczy wszystkich klientów

ING Bank Śląski ostrzega przed TOP zagrożeniem

Na swojej stronie z komunikatami, bank zamieścił ostrzeżenie, z którym warto się zapoznać, jeśli chcemy jak najlepiej ochronić nasze pieniądze. Chodzi o słynny "telefon z banku", który informuje o tym, że nasze pieniądze są zagrożone. Co więcej, na wideo, coraz częściej możemy zobaczyć osobę podającą się za policjanta. W ten sposób, oszust straszy nas, że ktoś zaciągnął w naszym imieniu kredyt. Wszystkie te zabiegi służą jednemu - wywarciu presji czasu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści twierdzą, że Twoje pieniądze są w niebezpieczeństwie i musisz je natychmiast "zabezpieczyć". czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Wyciągają legitymacje służbowe. Nie są one prawdziwe

Fałszywy pracownik banku lub policjant może przesłać nam spreparowaną legitymację służbową z zamieszczonym zdjęciem. Bank jednak uświadamia, że jego pracownicy wcale nie korzystają z tego typu dokumentów. Coraz częściej, oszuści dysponują także fałszywymi dokumentami prokuratury.

Lepiej mieć oczy szeroko otwarte i zachować ostrożność - oszust może nakłaniać do pobrania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Nie rób tego. W ten sposób zainstalujesz tylko złośliwe oprogramowanie. Nie przykładaj także karty płatniczej do telefonu z włączoną funkcją NFC, ani też nie przelewaj pieniędzy na tzw. "bezpieczne konto".

Pamiętaj także, że bank nigdy nie wysyła żadnych SMS-ów z prośbą o wykonanie przelewów.

Czy dzwoni do Ciebie bank? Skorzystaj z tego przycisku