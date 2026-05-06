Bezpieczeństwo

ING Bank Śląski z pilnym apelem. Dotyczy wszystkich klientów

ING Bank Śląski dba o bezpieczeństwo swoich klientów jak tylko może. Na swojej stronie z komunikatami, właśnie zamieścił nowy, w którym ostrzega przed oszustami, którzy mogą do nas zadzwonić, nawet w przebraniu policjanta. Jak rozpoznać, czy osoba z którą rozmawiamy jest faktycznie pracownikiem banku? 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:34
ING Bank Śląski ostrzega przed TOP zagrożeniem

Na swojej stronie z komunikatami, bank zamieścił ostrzeżenie, z którym warto się zapoznać, jeśli chcemy jak najlepiej ochronić nasze pieniądze. Chodzi o słynny "telefon z banku", który informuje o tym, że nasze pieniądze są zagrożone. Co więcej, na wideo, coraz częściej możemy zobaczyć osobę podającą się za policjanta. W ten sposób, oszust straszy nas, że ktoś zaciągnął w naszym imieniu kredyt. Wszystkie te zabiegi służą jednemu - wywarciu presji czasu. 

Oszuści twierdzą, że Twoje pieniądze są w niebezpieczeństwie i musisz je natychmiast "zabezpieczyć".

czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Wyciągają legitymacje służbowe. Nie są one prawdziwe

Fałszywy pracownik banku lub policjant może przesłać nam spreparowaną legitymację służbową z zamieszczonym zdjęciem. Bank jednak uświadamia, że jego pracownicy wcale nie korzystają z tego typu dokumentów. Coraz częściej, oszuści dysponują także fałszywymi dokumentami prokuratury. 

Lepiej mieć oczy szeroko otwarte i zachować ostrożność - oszust może nakłaniać do pobrania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Nie rób tego. W ten sposób zainstalujesz tylko złośliwe oprogramowanie. Nie przykładaj także karty płatniczej do telefonu z włączoną funkcją NFC, ani też nie przelewaj pieniędzy na tzw. "bezpieczne konto". 

Pamiętaj także, że bank nigdy nie wysyła żadnych SMS-ów z prośbą o wykonanie przelewów. 

Czy dzwoni do Ciebie bank? Skorzystaj z tego przycisku

Gdy ktoś w rozmowie przedstawia się jako pracownik banku, zawsze sprawdź, czy na pewno dzwoni do ciebie twój bank. Na ekranie telefonu, przed zalogowaniem do aplikacji Moje ING, znajdziesz przycisk "Czy dzwoni ING". Kliknij w niego w trakcie rozmowy. Jeśli to nie bank, natychmiast zobaczysz taką informację na ekranie telefonu. 

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski