Przelew na kilkaset złotych wcale nie taki niewinny. Łatwo dać się nabrać

Oszustwo, które wygląda niepozornie

Ostatnio, sporo się słyszy o nowym oszustwie, które na początku może wcale nie wzbudzać żadnych podejrzeń. I w tym tkwi właśnie jego siła - jest niepozorne i osoba oszukiwana, zazwyczaj zbyt późno się orientuje, że właśnie padła ofiarą przestępców. Wszystko dlatego, że jest to oszustwo trochę inne niż, większość tego typu. Zazwyczaj ktoś chce wyłudzić od nas pieniądze, a w tym przypadku to my je dostajemy. I to zupełnie nieoczekiwanie.

Przelew na kilkaset złotych. A zaraz potem telefon

Oszuści doskonale wiedzą co robią. Zaraz po tym, jak dostaniemy przelew z nieznanego konta, od nieznanej osoby, dzwoni do nas telefon. Rozmówca przekonuje, że doszło do pomyłki i prosi o zwrot środków. Jeśli jednak zdecydujemy się zwrócić pieniądze, możemy popaść w spore tarapaty.

Okazuje się, że w dużej większości przypadków, pieniądze, które trafiają na nasze konto wcale nie należą do oszustów. Często pochodzą z przestępstwa. Grupy trudzące się takimi procederami, wystawiają fałszywe przedmioty w sieci, a płatność przekierowują na konto przyszłej ofiary. Wszystko to sprawia, że nie dość, że dostają kasę, to jeszcze przekierowują podejrzenia na kogoś zupełnie innego, czyli nas. W momencie, kiedy oszukana osoba zgłosi sprawę na policję, to my jesteśmy brani pod uwagę do przesłuchania.

Przelew z nieznajomego konta. Jak postąpić?