Vivo X500 Pro Max rozwali twojego Samsunga, iPhona i wszystko inne

Nowa jakość dzięki Sony i potężny peryskop

Zgodnie z najnowszym przeciekiem, wariant Pro Max otrzyma bardzo zaawansowany układ trzech obiektywów na tylnym panelu. Ten bezkompromisowy zestaw będzie się składać z dwóch matryc o rozdzielczości 50 Mpix oraz gigantycznego sensora 200 Mpix, stworzonego do pracy na naprawdę sporym przybliżeniu.

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Sercem całego systemu zostanie główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Według zakulisowych informacji ma on bazować na nowoczesnym sensorze Sony typu LOFIC o imponującym rozmiarze 1/1.28 cala. Tak duża fizycznie matryca gwarantuje, że do układu dotrze ogromna ilość światła, co bezpośrednio przełoży się na niezrównaną jakość zdjęć nocnych, szeroki zakres dynamiczny i brak zaszumień w trudnych warunkach.

Największe emocje w specyfikacji budzi jednak teleobiektyw peryskopowy. Wyciek wskazuje na użycie matrycy o rozdzielczości aż 200 Mpix (jej rozmiar to 1/1.4 cala). Zastosowanie tak wielkiego, niezwykle szczegółowego sensora w układzie peryskopowym to obietnica niesamowitego, ostrego jak brzytwa zoomu i zachwycającego rozmycia tła na zdjęciach portretowych.

Ultraszeroki kąt i flagowa wydajność

Dopełnieniem potrójnej konfiguracji jest oczywiście aparat ultraszerokokątny. Informatorzy podają, że vivo aktualnie intensywnie testuje ulepszoną jednostkę opartą na 50-megapikselowym sensorze z uznanej serii Sony IMX8. Producent zostawia sobie jednak furtkę w postaci implementacji nieco mniejszego czujnika 50 Mpix – prawdopodobnie jako plan rezerwowy ze względów wymaganego miejsca.

Rewelacyjne aparaty to nie wszystko. Z innych informacji dowiadujemy się, że model X500 Pro Max będzie najprawdopodobniej napędzany przez nadchodzący, topowy procesor od firmy MediaTek – układ Dimensity 9600. W kuluarach mówi się też o zastosowaniu ogromnych ogniw baterii (nawet 7000 mAh).