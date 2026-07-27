Ten procesor zmienił wszystko. Intel Core 2 Duo kończy 20 lat

Dokładnie 20 lat temu Intel zaprezentował procesory Core 2 Duo, znane również jako rodzina Conroe. Premiera z 27 lipca 2006 roku zakończyła erę pogoni za coraz wyższym taktowaniem i rozpoczęła okres wieloletniej dominacji Niebieskich na rynku komputerów osobistych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mowa o legendarnej platformie LGA 775

Pierwsza oferta obejmowała łącznie dziesięć układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych, laptopów oraz stacji roboczych. Nowa architektura zapewniała nawet o 40% wyższą wydajność i ponad 40% lepszą efektywność energetyczną niż wcześniejsze konstrukcje Intela. Nawet najtańsze modele potrafiły pokonać flagowe Pentium Extreme Edition, co w dzisiejszych czasach jest trudne do wyobrażenia.

Conroe przyniosło krótszy potok wykonawczy, sprawniejsze przewidywanie rozgałęzień, współdzieloną pamięć Smart Cache oraz znacznie wyższe IPC. Procesory produkowano w litografii 65 nm, a ich konstrukcja składała się z 291 milionów tranzystorów. Było to wyraźne odejście od gorącej i energochłonnej architektury NetBurst, w której głównym narzędziem marketingowym pozostawała liczba gigaherców.

Zdjęcie krzemowego rdzenia z rodziny Conroe

To właśnie Core 2 Duo pozwoliło Intelowi odebrać AMD koronę wydajności, należącą wcześniej do rodziny Athlon 64. Conroe stało się również podstawą dla legendarnych procesorów Core 2 Quad z przełomu 2006/2007, które łączyły dwa dwurdzeniowe układy w jednej obudowie.