Ten procesor zmienił wszystko. Intel Core 2 Duo kończy 20 lat
Chociaż obecnie walka na rynku CPU jest wyrównana, to nie zawsze tak było. A to właśnie ta seria zapoczątkowała dominację Niebieskich na lata.
Dokładnie 20 lat temu Intel zaprezentował procesory Core 2 Duo, znane również jako rodzina Conroe. Premiera z 27 lipca 2006 roku zakończyła erę pogoni za coraz wyższym taktowaniem i rozpoczęła okres wieloletniej dominacji Niebieskich na rynku komputerów osobistych.
Mowa o legendarnej platformie LGA 775
Pierwsza oferta obejmowała łącznie dziesięć układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych, laptopów oraz stacji roboczych. Nowa architektura zapewniała nawet o 40% wyższą wydajność i ponad 40% lepszą efektywność energetyczną niż wcześniejsze konstrukcje Intela. Nawet najtańsze modele potrafiły pokonać flagowe Pentium Extreme Edition, co w dzisiejszych czasach jest trudne do wyobrażenia.
Conroe przyniosło krótszy potok wykonawczy, sprawniejsze przewidywanie rozgałęzień, współdzieloną pamięć Smart Cache oraz znacznie wyższe IPC. Procesory produkowano w litografii 65 nm, a ich konstrukcja składała się z 291 milionów tranzystorów. Było to wyraźne odejście od gorącej i energochłonnej architektury NetBurst, w której głównym narzędziem marketingowym pozostawała liczba gigaherców.
To właśnie Core 2 Duo pozwoliło Intelowi odebrać AMD koronę wydajności, należącą wcześniej do rodziny Athlon 64. Conroe stało się również podstawą dla legendarnych procesorów Core 2 Quad z przełomu 2006/2007, które łączyły dwa dwurdzeniowe układy w jednej obudowie.
Sukces architektury Core 2 zapoczątkował ponad dekadę dominacji Niebieskich. Układ sił na rynku zaczął zmieniać się dopiero po debiucie procesorów AMD Ryzen 1000, a szczególnie po premierze dopracowanej serii Ryzen 3000 na bazie architektury Zen 2 i litografii 7 nm od TSMC. Pytanie czy jeszcze kiedykolwiek zobaczymy taki przełom w świecie CPU?