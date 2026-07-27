Aplikacje

Shein mocno podniesie ceny? Ważna zmiana już za kilka tygodni

Wywodzący się z Chin sklep internetowy Shein zmierza na giełdę w Hongkongu. Podmiot liczy na wycenę na poziomie nawet 50 mld dolarów. Problem polega na tym, że pogorszyły się jego wyniki finansowe.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 20:07
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Shein mocno podniesie ceny? Ważna zmiana już za kilka tygodni
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Shein wcześniej próbował zadebiutować na giełdach w Londynie i Nowym Jorku, ale plany te nie zostały zrealizowane. Jednym z powodów były zarzuty dotyczące używania w produkcji bawełny z Sinciangu. Ma być ona pozyskiwana przy wykorzystaniu pracy przymusowej mniejszości ujgurskiej. W najświeższym prospekcie emisyjnym nie wspomniano wprost o tym zagadnieniu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Shein przygotowuje się do giełdowego debiutu

W pierwszej połowie lipca mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Shein planuje debiut na giełdzie w Hongkongu. Te doniesienia doczekały się potwierdzenia, a prospekt emisyjny sklepu internetowego pozwolił poznać więcej informacji na temat funkcjonowania biznesu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kask rowerowy VAYOX Street VA0423BMM Czarny Miejski z lampką (rozmiar M)
Kask rowerowy VAYOX Street VA0423BMM Czarny Miejski z lampką (rozmiar M)
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Hula hop HMS HHM16 Czarno-biały
Hula hop HMS HHM16 Czarno-biały
0 zł
125.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 125.1 zł
Monokular noktowizyjny LEVENHUK Atom Digital DNM100
Monokular noktowizyjny LEVENHUK Atom Digital DNM100
0 zł
799.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.95 zł
Advertisement

Okazało się m.in., że w 2025 roku przychody firmy wyniosły 41,8 mld dolarów, a zysk sięgnął ponad 2 mld dolarów. O ile w pierwszym przypadku oznaczało to wzrost, o tyle w drugim zanotowano spory spadek – o ponad jedną trzecią. Uwagę jeszcze bardziej skupia na sobie wynik z I kwartału br. Sklep zanotował wówczas stratę sięgającą niemal 100 mln dolarów. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku odnotowano niemal 400 mln dolarów zysku.

Cła uderzają w biznes Shein

Jednym z powodów tego spadku są zmiany, jakie zaszły w Stanach Zjednoczonych – małe przesyłki objęto w tym kraju cłem importowym. W tym miejscu warto przypomnieć, że opłatą celną niedawno objęto towary sprowadzane z Azji do krajów europejskich. Opłata w wysokości 3 euro miała uderzyć właśnie w Shein, Temu czy Aliexpress i ułatwić prowadzenie biznesu lokalnym podmiotom. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście. Za jakiś czas powinniśmy się przekonać, czy nowe przepisy rzeczywiście zadziałały.

Shein podniesie ceny, by poprawić wyniki?

Nie można wykluczać, że Shein spróbuje rozwiązać wspomniany problem… podwyżką cen. W pozytywnym dla firmy scenariuszu pozwoli to firmie poprawić wyniki. Ale takie działanie wiąże się też z ryzykiem: klienci mogą wybrać ofertę konkurencji. I zamiast zysków, pojawi się jeszcze większa strata. Sprawa jest o tyle istotna, że decydenci Shein chcą, by spółkę wyceniono przed debiutem w przedziale od 40 do 50 mld dolarów. To może się okazać trudne. Tymczasem jeszcze kilka lat temu biznes wyceniano nawet na 100 mld dolarów. 

Image
telepolis
giełda Shein Shein cło
Źródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com