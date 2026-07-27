Shein mocno podniesie ceny? Ważna zmiana już za kilka tygodni

Shein wcześniej próbował zadebiutować na giełdach w Londynie i Nowym Jorku, ale plany te nie zostały zrealizowane. Jednym z powodów były zarzuty dotyczące używania w produkcji bawełny z Sinciangu. Ma być ona pozyskiwana przy wykorzystaniu pracy przymusowej mniejszości ujgurskiej. W najświeższym prospekcie emisyjnym nie wspomniano wprost o tym zagadnieniu.

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Shein przygotowuje się do giełdowego debiutu

W pierwszej połowie lipca mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Shein planuje debiut na giełdzie w Hongkongu. Te doniesienia doczekały się potwierdzenia, a prospekt emisyjny sklepu internetowego pozwolił poznać więcej informacji na temat funkcjonowania biznesu.

Okazało się m.in., że w 2025 roku przychody firmy wyniosły 41,8 mld dolarów, a zysk sięgnął ponad 2 mld dolarów. O ile w pierwszym przypadku oznaczało to wzrost, o tyle w drugim zanotowano spory spadek – o ponad jedną trzecią. Uwagę jeszcze bardziej skupia na sobie wynik z I kwartału br. Sklep zanotował wówczas stratę sięgającą niemal 100 mln dolarów. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku odnotowano niemal 400 mln dolarów zysku.

Cła uderzają w biznes Shein

Jednym z powodów tego spadku są zmiany, jakie zaszły w Stanach Zjednoczonych – małe przesyłki objęto w tym kraju cłem importowym. W tym miejscu warto przypomnieć, że opłatą celną niedawno objęto towary sprowadzane z Azji do krajów europejskich. Opłata w wysokości 3 euro miała uderzyć właśnie w Shein, Temu czy Aliexpress i ułatwić prowadzenie biznesu lokalnym podmiotom. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście. Za jakiś czas powinniśmy się przekonać, czy nowe przepisy rzeczywiście zadziałały.

Shein podniesie ceny, by poprawić wyniki?