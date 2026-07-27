Shein mocno podniesie ceny? Ważna zmiana już za kilka tygodni
Wywodzący się z Chin sklep internetowy Shein zmierza na giełdę w Hongkongu. Podmiot liczy na wycenę na poziomie nawet 50 mld dolarów. Problem polega na tym, że pogorszyły się jego wyniki finansowe.
Shein wcześniej próbował zadebiutować na giełdach w Londynie i Nowym Jorku, ale plany te nie zostały zrealizowane. Jednym z powodów były zarzuty dotyczące używania w produkcji bawełny z Sinciangu. Ma być ona pozyskiwana przy wykorzystaniu pracy przymusowej mniejszości ujgurskiej. W najświeższym prospekcie emisyjnym nie wspomniano wprost o tym zagadnieniu.
Shein przygotowuje się do giełdowego debiutu
W pierwszej połowie lipca mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Shein planuje debiut na giełdzie w Hongkongu. Te doniesienia doczekały się potwierdzenia, a prospekt emisyjny sklepu internetowego pozwolił poznać więcej informacji na temat funkcjonowania biznesu.
Okazało się m.in., że w 2025 roku przychody firmy wyniosły 41,8 mld dolarów, a zysk sięgnął ponad 2 mld dolarów. O ile w pierwszym przypadku oznaczało to wzrost, o tyle w drugim zanotowano spory spadek – o ponad jedną trzecią. Uwagę jeszcze bardziej skupia na sobie wynik z I kwartału br. Sklep zanotował wówczas stratę sięgającą niemal 100 mln dolarów. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku odnotowano niemal 400 mln dolarów zysku.
Cła uderzają w biznes Shein
Jednym z powodów tego spadku są zmiany, jakie zaszły w Stanach Zjednoczonych – małe przesyłki objęto w tym kraju cłem importowym. W tym miejscu warto przypomnieć, że opłatą celną niedawno objęto towary sprowadzane z Azji do krajów europejskich. Opłata w wysokości 3 euro miała uderzyć właśnie w Shein, Temu czy Aliexpress i ułatwić prowadzenie biznesu lokalnym podmiotom. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście. Za jakiś czas powinniśmy się przekonać, czy nowe przepisy rzeczywiście zadziałały.
Shein podniesie ceny, by poprawić wyniki?
Nie można wykluczać, że Shein spróbuje rozwiązać wspomniany problem… podwyżką cen. W pozytywnym dla firmy scenariuszu pozwoli to firmie poprawić wyniki. Ale takie działanie wiąże się też z ryzykiem: klienci mogą wybrać ofertę konkurencji. I zamiast zysków, pojawi się jeszcze większa strata. Sprawa jest o tyle istotna, że decydenci Shein chcą, by spółkę wyceniono przed debiutem w przedziale od 40 do 50 mld dolarów. To może się okazać trudne. Tymczasem jeszcze kilka lat temu biznes wyceniano nawet na 100 mld dolarów.