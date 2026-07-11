Uwielbiany przez Polaków sklep czekają spore zmiany. Już we wrześniu

Dobrze znany polskim klientom Shein to przede wszystkim market z odzieżą w przystępnej cenie. Firma powstała w Chinach pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Chociaż dzisiaj jej siedziba znajduje się w Singapurze, to związki z Państwem Środka pozostają bardzo silne.

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Regulator daje zielone światło

Droga Shein do giełdowego debiutu stała się łatwiejsza i bardziej oczywista za sprawą zgody wydanej przez Chińską Komisję Regulacyjną ds. papierów wartościowych, która w drugiej gospodarce świata odpowiada m.in. za rynek akcji. Według Agencji Reutera oznacza to, że debiut może nastąpić już we wrześniu, ale wskazuje się też na październik.

Wielka wycena, która... stopniała

To nie jest pierwsze podejście Shein do IPO. Wcześniej spółka próbowała zadebiutować na rynkach amerykańskim i brytyjskim, ale nie zakończyło się to sukcesem. W tym czasie wycena firmy uległa okrojeniu. O ile na początku dekady wyceniano ją na 100 mld dolarów, to obecnie wskazuje się już raczej na połowę tej sumy. To jednak wciąż gigantyczna góra pieniędzy, którą są zainteresowani dotychczasowi inwestorzy czy bankierzy przygotowujący debiut.

Z czego wynikał spadek wyceny? Powodów można wymienić przynajmniej kilka. Pierwszym jest fakt, że na wspomniane 100 mld dolarów wskazywano w czasie pandemii, gdy na biznesy e-commerce spoglądano przychylnym okiem. Dobrym przykładem rodzime Allegro. Potem ten entuzjazm opadł. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Shein musi się mierzyć z silną konkurencją, np. Temu. Podmiot jest też krytykowany na Zachodzie (z różnych powodów), a UE uderzyła w ten biznes, by chronić swój rynek. Zapewne niebawem przekonamy się, jak nowe cła wpłynęły na sprzedaż Shein w krajach Współtony.

Liczy się biznes, ale ważniejsza jest polityka