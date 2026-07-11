Ten przenośny ekspres do kawy zabierzesz ze sobą wszędzie, nawet pod namiot

Sam preferuję kawę z kawiarki i jeśli jej nie spakuję na wyjazd, to jestem zwykle mocno niepocieszony. Co jednak z osobami, dla których kawa = ekspres? No cóż... nie są wcale na straconej pozycji. A to dzięki przenośnym ekspresom do kawy. A tak się składa, że jeden z nich, czyli HiBREW H4A można kupić dziś za jedyne 484,99 zł.

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HiBREW H4A, czyli kawa gdzie tylko zechcesz

Zacznijmy od tego, że nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Oni tego nie sprawdzają. Ekspres ten sprawdzi się także w małej kuchni, czy nawet akademiku, a zajmuje tyle miejsca, co termos. Ot, walec o średnicy 7,5 cm i wysokości 22 cm. W środku zaś dzieje się magia. A raczej kawa. Dokładniej 60 mililitrów kawy, którą sam bym pewnie zalał 180 ml mleka.

Kluczowe jest jednak to, że to małe urządzenie przyjmuje zarówno kapsułki Dolce Gusto, Nespresso, jak i zwykłą kawę mieloną. Jest więc bardzo wszechstronne. Oferuje przy tym moc 80 W i ciśnienie 15 barów. Jeśli chodzi o zasilanie, to mamy do wyboru zasilacz AC i samochodowy DC, które pozwalają na zrobienie ciepłej kawy.