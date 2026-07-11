Ten przenośny ekspres do kawy zabierzesz ze sobą wszędzie, nawet pod namiot
Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy. Jednak w wakacje bywa z tym różnie, a bądźmy szczerzy: nie każdemu odpowiada rozpuszczalna, czy kawa z fusami.
Sam preferuję kawę z kawiarki i jeśli jej nie spakuję na wyjazd, to jestem zwykle mocno niepocieszony. Co jednak z osobami, dla których kawa = ekspres? No cóż... nie są wcale na straconej pozycji. A to dzięki przenośnym ekspresom do kawy. A tak się składa, że jeden z nich, czyli HiBREW H4A można kupić dziś za jedyne 484,99 zł.
HiBREW H4A, czyli kawa gdzie tylko zechcesz
Zacznijmy od tego, że nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Oni tego nie sprawdzają. Ekspres ten sprawdzi się także w małej kuchni, czy nawet akademiku, a zajmuje tyle miejsca, co termos. Ot, walec o średnicy 7,5 cm i wysokości 22 cm. W środku zaś dzieje się magia. A raczej kawa. Dokładniej 60 mililitrów kawy, którą sam bym pewnie zalał 180 ml mleka.
Kluczowe jest jednak to, że to małe urządzenie przyjmuje zarówno kapsułki Dolce Gusto, Nespresso, jak i zwykłą kawę mieloną. Jest więc bardzo wszechstronne. Oferuje przy tym moc 80 W i ciśnienie 15 barów. Jeśli chodzi o zasilanie, to mamy do wyboru zasilacz AC i samochodowy DC, które pozwalają na zrobienie ciepłej kawy.
Jednak w razie konieczności możemy po prostu nalać do środka gorącej wody i zasilić ekspres przez USB-C. To sprawdzi się pod namiotem, kiedy mamy gorącą wodę, ale do prądu daleko. A wszystko to za jedyne 484,99 zł.