Sprzęt

Tani smartfon na wakacje, lub dziecka? x-kom wyprzedaje ciekawą opcję

Zaledwie przedwczoraj polecałem Wam smartfon, który sprawdzi się na wakacjach, ponieważ kosztuje zaledwie 279 zł. Jednak niektórzy uznali, że 2 GB RAM i Android Go to jednak za mało. Dlatego dziś mam w zanadrzu coś droższego, za to z 4 GB RAM i wieloma innymi dodatkami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:57
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Telepolis.pl
Tani smartfon na wakacje, lub dziecka? x-kom wyprzedaje ciekawą opcję
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A mowa tu o Xiaomi Redmi A7 Pro, który w ramach promocji na x-kom dziś, czyli 11.07 do 22:00, lub do wyczerpania zapasów może być Wasz za jedyne 349 zł. A co dostajemy w zamian? Niespodziewanie dużo jak na telefon z niskiej półki cenowej.

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Redmi A7 Pro 349 zł, a z NFC

Xiaomi Redmi A7 Pro z 4 GB RAM, a nawet NFC

Zacznijmy od ekranu. Ten jest duży, bo 6,9-calowy. Nie będę Was tu czarował, że kiedyś to ja miałem tablet 7-calowy i to duży ekran, bo poza przekątną liczą się też proporcje, a te tabletowe nie są. Nie jest to jednak mały wyświetlacz. Co jednak ciekawe, to oferuje on odświeżanie 120 Hz, czyli coś, co podstawowy iPhone dostał dopiero w ubiegłym roku. Rozdzielczość to natomiast HD+.

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Procesor to dość prosta, ale przyzwoita jednostka UNISOC T7250, czyli dwa rdzenie Cortex-A75 i sześć Cortex-A55. Wspiera go przy tym 4 GB RAM, a na dane przeznaczono 64 GB. Na uwagę zasługuje natomiast obecność NFC, które pozwala na płatności przy użyciu telefonu, oraz zaskakująco mocna bateria 6000 mAh. A wszystko to za jedyne 349 zł

Redmi A7 Pro 349 zł, a z NFC
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telepolis
smartfony xiaomi Redmi Redmi A7 Pro
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Xiaomi