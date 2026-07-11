Tani smartfon na wakacje, lub dziecka? x-kom wyprzedaje ciekawą opcję

A mowa tu o Xiaomi Redmi A7 Pro, który w ramach promocji na x-kom dziś, czyli 11.07 do 22:00, lub do wyczerpania zapasów może być Wasz za jedyne 349 zł. A co dostajemy w zamian? Niespodziewanie dużo jak na telefon z niskiej półki cenowej.

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Xiaomi Redmi A7 Pro z 4 GB RAM, a nawet NFC

Zacznijmy od ekranu. Ten jest duży, bo 6,9-calowy. Nie będę Was tu czarował, że kiedyś to ja miałem tablet 7-calowy i to duży ekran, bo poza przekątną liczą się też proporcje, a te tabletowe nie są. Nie jest to jednak mały wyświetlacz. Co jednak ciekawe, to oferuje on odświeżanie 120 Hz, czyli coś, co podstawowy iPhone dostał dopiero w ubiegłym roku. Rozdzielczość to natomiast HD+.