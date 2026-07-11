Tani smartfon na wakacje, lub dziecka? x-kom wyprzedaje ciekawą opcję
Zaledwie przedwczoraj polecałem Wam smartfon, który sprawdzi się na wakacjach, ponieważ kosztuje zaledwie 279 zł. Jednak niektórzy uznali, że 2 GB RAM i Android Go to jednak za mało. Dlatego dziś mam w zanadrzu coś droższego, za to z 4 GB RAM i wieloma innymi dodatkami.
A mowa tu o Xiaomi Redmi A7 Pro, który w ramach promocji na x-kom dziś, czyli 11.07 do 22:00, lub do wyczerpania zapasów może być Wasz za jedyne 349 zł. A co dostajemy w zamian? Niespodziewanie dużo jak na telefon z niskiej półki cenowej.
Xiaomi Redmi A7 Pro z 4 GB RAM, a nawet NFC
Zacznijmy od ekranu. Ten jest duży, bo 6,9-calowy. Nie będę Was tu czarował, że kiedyś to ja miałem tablet 7-calowy i to duży ekran, bo poza przekątną liczą się też proporcje, a te tabletowe nie są. Nie jest to jednak mały wyświetlacz. Co jednak ciekawe, to oferuje on odświeżanie 120 Hz, czyli coś, co podstawowy iPhone dostał dopiero w ubiegłym roku. Rozdzielczość to natomiast HD+.
Procesor to dość prosta, ale przyzwoita jednostka UNISOC T7250, czyli dwa rdzenie Cortex-A75 i sześć Cortex-A55. Wspiera go przy tym 4 GB RAM, a na dane przeznaczono 64 GB. Na uwagę zasługuje natomiast obecność NFC, które pozwala na płatności przy użyciu telefonu, oraz zaskakująco mocna bateria 6000 mAh. A wszystko to za jedyne 349 zł.