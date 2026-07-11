Elektryk prosto wyjaśnia, dlaczego modernizacja sieci jest tak ważna

I tak: to ja jestem tym elektrykiem z tytułu, co potwierdza zarówno certyfikat SEP G1, jak i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie technik elektronik. Jeśli tekst ten czyta jakiś elektryk, to uprzedzam: tak, jest tu bardzo dużo uproszczeń i wiele kwestii zostało pominiętych. Tekst ten nie powstał z myślą o Was, a o kimś, kto wie, że w gniazdku jest prąd, pochodzi on z elektrowni i niewiele ponad to.

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Energetyka to nie tylko elektrownie, ale także sieć przesyłowa. I chociaż wielu osobom może się wydawać, że sama obecność linii wystarczy, żeby dostarczyć dowolną ilość energii, to nie jest wcale takie proste. Kluczowy jest bowiem opór elektryczny kabli — a przynajmniej dla zrozumienia istoty problemu, ponieważ w praktyce temat jest znacznie bardziej złożony. W bardzo dużym uproszczeniu: każdy przewodnik ma swój opór elektryczny. Jedne metale, jak wolfram mają wysoki a inne, jak miedź, czy aluminium stosunkowo niski.

Wielka moc to wielkie... natężenie

Zacznijmy od najważniejszego ze wzorów elektrycznych: P = U × I. P to oczywiście moc, którą zapisuje się w watach (W), U to napięcie elektryczne, czyli różnica potencjałów, którą zapisujemy w Voltach (V), a I to natężenie prądu, czyli ampery (A). Odbiornik elektryczny o wyższym zapotrzebowaniu na moc... pobiera z sieci więcej mocy. Sęk w tym, że napięcie jest w miarę stałe. Owszem, wraz ze wzrostem zapotrzebowania odbiornika dochodzi do spadków napięcia, jednak dla nas w tym momencie nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że napięcie w sieci nie rośnie, kiedy rośnie zapotrzebowanie.

Kto o tym zdecydował? No cóż... takie są prawa fizyki. Napięcie to różnica potencjałów i jest zależne od źródła energii, a nie od odbiornika. Tym samym jedynym sposobem na zwiększenie mocy jest zwiększenie natężenia prądu.

Tu warto zrobić jeszcze jeden krok wstecz i wyjaśnić, czym tak dokładnie jest natężenie prądu, a czym jego napięcie. Najłatwiej to zrobić na podstawie analogii. Wyobraźmy sobie, że elektron w kablu jest jak samochód na trasie. Dla ułatwienia: droga jest prosta, a powierzchnia idealna. Napięcie to szybkość takiego auta. Oczywiście metaforycznie: wyższe napięcie nie oznacza automatycznie szybszego elektronu. Idźmy jednak tą metaforą dalej: nie ważne, czy to szeroka autostrada, czy stosunkowo wąska droga lokalna: pojedyncze auto może nią jechać z dowolną prędkością ograniczoną przez własne osiągi bez problemu. Szerokością drogi jest natomiast opór elektryczny.

Sęk w tym, że taki scenariusz sprawdza się tylko dla pojedynczego samochodu. Zwykle jest ich więcej. Znacznie więcej. Im większe natężenie ruchu, tym więcej samochodów. Im większe natężenie prądu, tym więcej elektronów w przewodzie. Sęk w tym, że te dodatkowe samochody muszą się gdzieś pomieścić. Dlatego buduje się szersze drogi jak autostrady. W przypadku energetyki daje się natomiast grubsze kable.

Karambol na linii napięcia

Tu podobieństwa się jednak kończą: jeśli mamy za dużo aut na autostradzie, to powstaje korek. Jednak elektrony się nie blokują w przewodniku. Zamiast tego pędzą dalej, zderzając się z atomami w przewodniku. Przy takim zderzeniu ich energia kinetyczna jest konwertowana na ciepło. Zupełnie tak, jak przy bardzo mocnym uderzeniu młotka w gwóźdź. Ciepło to natomiast ruch. W tym przypadku ruch w sieci krystalicznej kabla. Ruch, który sprawia, że więcej elektronów się zderza z atomami, tworząc coś na wzór karambolu. A karambol taki, tak jak ten na autostradzie, zmniejsza przepustowość drogi.

W efekcie mamy samonapędzający się mechanizm: opór rośnie pod wpływem energii cieplnej, która generowana jest przez sam wysoki opór. To świetny mechanizm w farelce — wiecie, tym piecyku z dmuchawą — albo w suszarce do włosów. Jednak w przypadku sieci generuje to nie tylko straty energii wynikające z nagrzewania. Wszakże na końcu wciąż mamy odbiornik o konkretnych potrzebach. Sieć jest więc nagrzana i o mniejszej przepustowości. W skrajnych przypadkach może wręcz ulec uszkodzeniu.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby sieci elektroenergetyczne były zbudowane z kabli o odpowiednio dużej średnicy. Tu jednak pojawia się problem: kiedy je projektowano miały na celu dostarczenie energii do żarówek, lodówek i ewentualnie telewizora, oraz sporadycznie pralki. Dziś, w świecie, w którym mamy także pompy ciepła, auta elektryczne, komputery i fotowoltaikę, która to przecież oddaje ładunki do sieci, jest ona mocniej obciążona.