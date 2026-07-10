GeForce RTX 5090 SE nadciąga? Cena ma być zaskakująco niska

Rodzina GeForce RTX 5000 debiutowała na rynku w styczniu 2025 roku, ale NVIDIA nie śpieszy z wydaniem następnej generacji. Nawet o wariantach z serii GeForce RTX 5000 SUPER jest cicho, nie licząc nieoficjalnych plotek. Wygląda jednak na to, że Zieloni mogą cichaczem szykować coś nowego.

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Sugerowana cena i wielkość VRAM brzmią nieprawdopodobnie

Według najnowszych doniesień trwają prace nad modelem GeForce RTX 5090 SE. Miałby on korzystać z tego samego układu co zwykła wersja - NVIDIA GB202 - ale w mocno przyciętej wersji. W rezultacie dostalibyśmy 14 080 rdzeni CUDA zamiast 21 760 oraz 110 zamiast 170 jednostek Tensor.

Pamięć VRAM ma pozostać bez zmian - 32 GB GDDR7 typu 28 Gbps. Obcięta zostałaby jednak szyna z 512 do 384 bitów, co zmniejszyłby przepustowość z 1792 do 1344 GB/s. Wszystko to przy niższym TDP, wynoszącym 500 W. Karta ma być podobno dostępna globalnie, a nie ograniczona do Chin.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5090 SE (?) Rdzenie CUDA 21 760 14 080 Rdzenie RT 170 110 Rdzenie Tensor 680 440 Jednostki TMU/ROP 680 / 176 440 / 144 (?) Szyna danych 512-bitowa 384-bitowa Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 32 GB GDRR7 Przepustowość 1792 GB/s 1344 GB/s Pamięć L2 96 MB 80 MB (?) TDP 575 W 500 W Pokaż więcej

Czy brzmi to realnie? I tak, i nie. Najbardziej podejrzana jest sugerowana cena w okolicach 1500 dolarów (ok. 6999 złotych wliczając VAT), która jest zbyt niska jak na obecne warunki. Również 32 GB VRAM to bardzo dużo przy obecnym kryzysie na rynku pamięci spowodowanym przez AI.