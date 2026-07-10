Nie tylko kiełbasa. Polski eksport komputerów bije rekordy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku eksport towarów z Polski osiągnął wartość ponad 1,55 bln zł. Import był nieznacznie większy i zbliżył się do 1,58 bln zł. Niektórym wydaje się pewnie, że na pierwszą kategorię składają się produkty branży motoryzacyjnej oraz żywność. I na nich lista się kończy. Chociaż są to ważne kategorie, to temat jest bardziej złożony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rośnie eksport komputerów z Polski

Przywołany już NBP ogłosił, że komputery odgrywają coraz większą rolę w polskim eksporcie. W I kwartale br. stanowiły one niemal 20 proc. wartości eksportu w kategorii dóbr inwestycyjnych. I to na nie przypadło 70 proc. wzrostu wartości eksportu w tym segmencie, a także 30 proc. ogólnego wzrostu wartości eksportu. W omawianym okresie wartość ich eksportu wyniosła 13,4 mld zł. To o ponad 46 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Maszyny z Polski trafiają do państw UE

Gdzie trafia sprzęt wywożony z Polski? Gównie do krajów UE, przypadło na nie 80 proc. eksportu komputerów. NBP podaje, że większość dostaw trafia do Holandii, Niemiec, Irlandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. W przypadku niektórych z przywołanych państw komputery są najważniejszą pozycją w polskiej ofercie. A to może już być spore zaskoczenie, bo wielu osobom (nie tylko w Polsce) pewnie nadal wydaje się, że w świat wysyłamy przede wszystkim kiełbasę.

Motoryzacyjny silnik eksportu słabnie