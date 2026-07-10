Sprzęt

Genesis walczy z drożyzną. Rozwiązaniem ma być nowa seria Nihon

Składasz zestaw komputerowy? Drogi RAM i SSD zjadły większość budżetu? Nie ma problemu, bo polska firma serwuje tanie, ale ciekawe PSU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:22
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Genesis walczy z drożyzną. Rozwiązaniem ma być nowa seria Nihon
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Gamingowa marka Genesis, kojarzona przez wielu za sprawą atrakcyjnie wycenionych myszek, klawiatur i słuchawek o dobrej specyfikacji, rozszerza swoje portfolio. Tym razem Polacy dodają do oferty zasilacze komputerowe. Na pierwszy rzut oka mowa o bardziej budżetowych konstrukcjach, które mimo wszystko spełniają najnowsze standardy.

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Sugerowane ceny to 249 i 279 złotych

Genesis Nihon to niemodularne konstrukcje w standardzie ATX 3.1 i PCIe 5.1, które bazują na platformach od Helly Technology. Jest to znany chiński producent z nisko-średniej półki. Dostajemy tutaj sprawność do 88% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze oraz Cybenetics Silver. Dopełnia to szereg zabezpieczeń jak OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.

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Główny kondensator jest japońskiej produkcji, ale reszta elementów wygląda na mniej markowe. Wnętrze chłodzi cichy, 120-milimetrowy wentylator wyposażony w 7 łopatek oraz łożysko typu FDB. Oczywiście w 2026 roku nie mogło zabraknąć przewodu 12V-2x6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, AMD Radeon RX 9000 i nowszych.

Genesis walczy z drożyzną. Rozwiązaniem ma być nowa seria Nihon

Opisywane zasilacze trafiły już do sprzedaży. Do wyboru są modele o mocy 650 i 750 W oraz czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny ustalono agresywnie, bo na 249 i 279 złotych. Dopełnia to 5 lat gwarancji.

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Genesis zasilacz PSU 80 PLUS Bronze Genesis Nihon Cybenetics Silver
Źródła zdjęć: Genesis
Źródła tekstu: Genesis, Oprac. własne