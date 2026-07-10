Genesis walczy z drożyzną. Rozwiązaniem ma być nowa seria Nihon

Gamingowa marka Genesis, kojarzona przez wielu za sprawą atrakcyjnie wycenionych myszek, klawiatur i słuchawek o dobrej specyfikacji, rozszerza swoje portfolio. Tym razem Polacy dodają do oferty zasilacze komputerowe. Na pierwszy rzut oka mowa o bardziej budżetowych konstrukcjach, które mimo wszystko spełniają najnowsze standardy.

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Sugerowane ceny to 249 i 279 złotych

Genesis Nihon to niemodularne konstrukcje w standardzie ATX 3.1 i PCIe 5.1, które bazują na platformach od Helly Technology. Jest to znany chiński producent z nisko-średniej półki. Dostajemy tutaj sprawność do 88% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Bronze oraz Cybenetics Silver. Dopełnia to szereg zabezpieczeń jak OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.

Główny kondensator jest japońskiej produkcji, ale reszta elementów wygląda na mniej markowe. Wnętrze chłodzi cichy, 120-milimetrowy wentylator wyposażony w 7 łopatek oraz łożysko typu FDB. Oczywiście w 2026 roku nie mogło zabraknąć przewodu 12V-2x6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, AMD Radeon RX 9000 i nowszych.