Motoryzacja

GDDKiA ostrzega. Mapy Google zachęcają do niebezpiecznych manewrów

GDDKiA od pewnego czasu obserwuje dość dziwne zachowanie kierowców na drodze ekspresowej S1 przed węzłem w rejonie Milówki. W miejscu tym kierowcy coraz częściej zawracają na drodze jednokierunkowej przed samym tunelem. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:20
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GDDKiA ostrzega. Mapy Google zachęcają do niebezpiecznych manewrów
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Początkowo GDDKiA było świadome problemu, ale nie rozumiało jego przyczyny. Pojedynczy samochód zawracający w dziwnym miejscu może zdarzyć się wszędzie. Jednak do tej pory naliczono już cztery takie przypadki w ciągu 9 miesięcy od otworzenia trasy. Okazało się, że mamy tu niebezpieczną kombinację błędu w aplikacji nawigacyjnej i skrajnej bezmyślności kierowców.

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Zawracają przed tunelem, bo tak każą im Mapy Google

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, problem został już zidentyfikowany:

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Okazało się, że kierowca jadący od strony Bielska-Białej, który przeoczy zjazd do Węgierskiej Górki lub Przybędzy, może otrzymać sugestię zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Jeżeli kierowca zignoruje tę wskazówkę i pojedzie dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelami.

I chociaż w całym komunikacie nie pada nazwa aplikacji, to zamieszczono w nim zrzut ekranu prezentujący problem:

GDDKiA ostrzega. Mapy Google zachęcają do niebezpiecznych manewrów

I chociaż nawigacja ewidentnie działa niepoprawnie, to GDDKiA przypomina, że za podejmowanie decyzji na drodze odpowiada kierowca, a nie aplikacja. A obowiązkiem kierowcy jest dostosowywać się do wskazań znaków poziomych i pionowych, a nie do wskazań nawigacji satelitarnej. 

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Pewne jest to, że wielu innym kierowcom nawigacja robiła w tym miejscu takiego psikusa. Jednak znaczna większość nie wykazała się skrajną bezmyślnością, aby zawracać na jednokierunkowej przed tunelem. Pamiętajmy także, że takich miejsc może być znacznie więcej. 

 

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telepolis
gddkia Mapy Google nawigacja
Źródła zdjęć: GDDKiA
Źródła tekstu: GDDKiA