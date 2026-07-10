Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach

Vivo V70 Lite 5G miał swoją cichą globalną premierę miesiąc temu, a teraz dotarł do Polski. To model średniej klasy, z solidnym wyposażeniem i przystępną ceną.

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Gdyby tylko miał więcej RAM-u...

Nowość Vivo ma zaledwie 7,59 mm grubości i certyfikat odporności IP65, co oznacza zwiększoną ochronę przed pyłem i zachlapaniami. Mimo lekkiej konstrukcji (194 g) smartfon został wyposażony w akumulator 6500 mAh. Atutem jest też szybkie ładowanie 90 W FlashCharge, które pozwala naładować baterię od 1 do 100% w około 52 minuty.

Smartfon ma 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2392 × 1080) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą 3000 nitów.

Sercem V70 Lite 5G jest układ MediaTek Dimensity 7400-Turbo w litografii 4 nm. W pracy pomaga mu niestety tylko 6 GB pamięci RAM LPDDR4X, a na dane użytkownik dostaje 256 GB pamięci UFS 3,1. Komfort codziennego działania wspierają dodatkowe rozwiązania, takie jak tryb Ultra Game Mode oraz system chłodzenia Smart Cooling System.

W sekcji fotograficznej V70 Lite 5G znalazł się jest aparat główny 50 Mpix (Sony IMX882) z obiektywem f/1.79. Można z w nim uzyskać 2-krotny bezstratny zoom. Do tego otrzymajmy aparat ultra szerokokątny 8 Mpix i przedni 32 Mpix. Całość wspierają funkcje sztucznej inteligencji, które pomagają poprawić zdjęcia w mniej sprzyjających warunkach – m.in. zwiększając ich jasność, redukując szumy i dbając o bardziej naturalne kolory.

Smartfon umożliwia także nagrywanie wideo w 4K zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Do tego dochodzą funkcje takie jak tryb Film Camera Mode czy narzędzia AI do edycji zdjęć, które pozwalają szybko poprawić kadry lub usunąć niechciane elementy bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

Wszystkim dyryguje Android 16 z interfejsem OriginOS 6.

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