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Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach

Vivo wprowadza do Polski nowy smartfon V70 Lite 5G. Cena jest przystępna, a do końca miesiąca można dodatkowo zaoszczędzić, kupując ten model 200 zł taniej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:14
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Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach
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Vivo V70 Lite 5G miał swoją cichą globalną premierę miesiąc temu, a teraz dotarł do Polski. To model średniej klasy, z solidnym wyposażeniem i przystępną ceną.

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Gdyby tylko miał więcej RAM-u...

Nowość Vivo ma zaledwie 7,59 mm grubości i certyfikat odporności IP65, co oznacza zwiększoną ochronę przed pyłem i zachlapaniami. Mimo lekkiej konstrukcji (194 g) smartfon został wyposażony w akumulator 6500 mAh. Atutem jest też szybkie ładowanie 90 W FlashCharge, które pozwala naładować baterię od 1 do 100% w około 52 minuty.

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Smartfon ma 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2392 × 1080) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą 3000 nitów.

Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach

Sercem V70 Lite 5G jest układ MediaTek Dimensity 7400-Turbo w litografii 4 nm. W pracy pomaga mu niestety tylko 6 GB pamięci RAM LPDDR4X, a na dane użytkownik dostaje 256 GB pamięci UFS 3,1.  Komfort codziennego działania wspierają dodatkowe rozwiązania, takie jak tryb Ultra Game Mode oraz system chłodzenia Smart Cooling System. 

Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach

W sekcji fotograficznej V70 Lite 5G znalazł się jest aparat główny 50 Mpix (Sony IMX882) z obiektywem f/1.79. Można z w nim uzyskać 2-krotny bezstratny zoom. Do tego otrzymajmy aparat ultra szerokokątny 8 Mpix i przedni 32 Mpix. Całość wspierają funkcje sztucznej inteligencji, które pomagają poprawić zdjęcia w mniej sprzyjających warunkach – m.in. zwiększając ich jasność, redukując szumy i dbając o bardziej naturalne kolory.

Vivo V70 Lite 5G na start 200 zł taniej. Nowość od dziś w sklepach

Smartfon umożliwia także nagrywanie wideo w 4K zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Do tego dochodzą funkcje takie jak tryb Film Camera Mode czy narzędzia AI do edycji zdjęć, które pozwalają szybko poprawić kadry lub usunąć niechciane elementy bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

Wszystkim dyryguje Android 16 z interfejsem OriginOS 6.

Dostępność

Vivo V70 Lite 5G jest dostępny w dwóch kolorach Black oraz Blue, a jego cena to 1699 zł. Z okazji premiery smartfon można zakupić w promocyjnej cenie 1499 zł. Promocja obowiązuje do 30 lipca.

Vivo V70 Lite 5G czarny
Vivo V70 Lite 5G niebieski
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telepolis
vivo Vivo V70 Lite 5G
Źródła zdjęć: vivo