Sprzęt

Jest mniejszy i wydajniejszy niż Steam Deck, ale jest jeden problem

AMD stworzyło komputer, który jest nie tylko wydajniejszy, ale też znacznie mniejszy niż Steam Deck. Problemem jest jednak cena.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:43
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Jest mniejszy i wydajniejszy niż Steam Deck, ale jest jeden problem
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Wydanie SteamOS 3.8 sprawiło, że system nie jest już zarezerwowany tylko do urządzeń Valve. Oprogramowanie można zainstalować również na zwykłym komputerze, o ile ma on odpowiednie podzespoły (czyt. AMD). No i właśnie na taki ruch zdecydował się youtuber ETA Prime. Wykorzystał do tego nowego Mini PC, stworzonego właśnie przez AMD.

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AMD Mini PC ze SteamOS

ETA Prime wykorzystał nowy Mini PC marki AMD. Komputer wyposażony jest w układ AMD Ryzen AI Max+ 395, który jest znacznie wydajniejszy niż to, co oferuje Steam Deck. Ma on 16-rdzeniowy procesory Zen 5 oraz grafikę Radeon 8060S z 40 jednostkami RDNA 3.5. Dla porównania komputer Valve ma 6-rdzeniowy CPU Zen 4 oraz grafikę RDNA 3 z 28 jednostkami obliczeniowymi.

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Do uzyskania jak najlepszych wyników youtuber wykorzystał aż 96 GB współdzielonej pamięci jako VRAM, pozostawiając 31 GB do wykorzystania przez system operacyjny. 

Wyniki wydajności nie były zaskakujące. Mini PC okazał się znacznie szybszy od Steam Decka. W Shadow of the Tomb Raider osiągnął 138 fps-ów w 1080, gdzie komputer Valve mógł pochwalić się 118 klatkami. W 4K różnica wynosiła aż 41 proc. Podobnie było w Cyberpunk 2077 i Horizon Zero Dawn Remastered. Różnice w wydajności sięgały od 15 do nawet 50 proc.

Jest tylko jeden problem - cena. AMD Mini PC kosztuje w tej konfiguracji aż 3999 dolarów, więc jest o 2950 dolarów droższy niż Steam Deck. W związku z tym płacenie niemal 3 razy więcej za nawet 50-procentowy wzrost wydajności nie ma najmniejszego sensu. Na szczęście są alternatywy, np. GMKtec EVO-X2 AI Mini PC, który korzysta z tego samego układu AMD Ryzen AI Max+ 395 i ma 64 GB pamięci RAM LPDDR5X. Jego cena to 1999 dolarów, co ma już znacznie więcej sensu.

Jeśli macie komputer na podzespołach AMD, to SteamOS 3.8 możecie zainstalować nawet na komputerze stacjonarnym lub konsolach pokroju ASUS ROG Xbox Ally X.

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Źródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: digitaltrends