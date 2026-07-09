AMD wskrzesza Ryzen 4000. To odpowiedź na ciężkie czasy

AMD nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii płyt głównych AM4. W sprzedaży zauważony został gotowy zestaw komputerowy wyposażony w "nowy" procesor, a dokładniej AMD Ryzen 7 4700LE. To układ z rodziny Renoir, oparty jeszcze na architekturze Zen2 z 2019 roku. Co ciekawe, model wprowadzony został na rynek po cichu dopiero w marcu 2026.

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To nie będzie demon wydajności, ale większości osób wystarczy.

Na platformie Amazon pojawił się komputer od firmy Qehi. W cenie 799 dolarów (ok. 3029 złotych + VAT) dostajemy oprócz wspomnianego CPU jeszcze kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB, 16 GB pamięci RAM typu DDR4 oraz nośnik półprzewodnikowy 512 GB. Całość dopełnia obudowa typu akwarium z pięcioma wentylatorami RGB LED.

AMD Ryzen 7 4700LE obecny jest w katalogu Czerwonych. Procesor ten oferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem od 3,6 do 4,2 GHz, wszystko to przy TDP na poziomie 65 W. Wykonany został w litografii 7 nm od TSMC. Nie posiada on jednak zintegrowanego układu graficznego (tzw. iGPU).

Jak łatwo się domyślić, nie będzie to demon wydajności - mowa o osiągach gorszych niż najtańszy przedstawiciel serii Ryzen 7000, czyli model Ryzen 5 7400. Mimo wszystko moc obliczeniowa będzie wystarczająca do codziennej pracy i mniej wymagającego grania.