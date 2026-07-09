Pekao nie szczędzi procentów. Nowa oferta jest naprawdę korzystna
Bank Pekao właśnie ogłosił na swojej stronie z komunikatami nową promocję oszczędnościową. Obiecuje aż 4,2% w skali roku na najnowszej lokacie. Warto przyjrzeć się promocji, która wystartowała wczoraj, czyli 8 lipca 2026. Dla wielu osób może okazać się idealną opcją na lato.
Pekao ogłasza promocyjną lokatę. Od 8 lipca
Klienci banku Pekao mają powody do radości. Od 8 lipca bank wprowadził nową ofertę Lokaty Rentierskiej. Co ją wyróżnia?
- Atrakcyjne oprocentowanie stałe 4,2 procent w skali roku.
- Możliwość wypłaty odsetek co 3 miesiące.
- Lokata zostanie założona na okres 36 miesięcy.
- Może opiewać na sumę od 5 tysięcy do 50 tysięcy złotych.
Warto zauważyć, że odsetki od lokaty, którą proponuje bank, są naliczane co 3 miesiące i wypłacane od razu na konto osobiste osoby biorącej udział w promocji. Lokata ta może być otwarta jako lokata odnawialna, lub nieodnawialna, zgodnie z tym, jak sobie zażyczymy.
Ważne jest to, że jeśli zamkniemy lokatę przed upływem okresu lokaty, kwota jej zostanie przekazana na nasze konto osobiste, ale zostanie ona pomniejszona o sumę wszystkich wypłaconych odsetek w czasie jej trwania. Wszystko, zgodnie z regulaminem promocji, który został zamieszczony na stronie banku.
Promocja w Pekao. Kto może skorzystać?
Każdy klient, który ma w banku Pekao konto osobiste w złotówkach, może skorzystać z tej oferty promocyjnej. Lokata Rentierska nie wymaga też spełnienia żadnych dodatkowych warunków.
Z oferty promocyjnej można korzystać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2026 roku. Co ciekawe, klient może zawrzeć maksymalnie cztery umowy Lokaty Rentierskiej z bankiem.