Fintech

Pekao nie szczędzi procentów. Nowa oferta jest naprawdę korzystna

Bank Pekao właśnie ogłosił na swojej stronie z komunikatami nową promocję oszczędnościową. Obiecuje aż 4,2% w skali roku na najnowszej lokacie. Warto przyjrzeć się promocji, która wystartowała wczoraj, czyli 8 lipca 2026. Dla wielu osób może okazać się idealną opcją na lato.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
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Pekao nie szczędzi procentów. Nowa oferta jest naprawdę korzystna
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Pekao ogłasza promocyjną lokatę. Od 8 lipca

Klienci banku Pekao mają powody do radości. Od 8 lipca bank wprowadził nową ofertę Lokaty Rentierskiej. Co ją wyróżnia? 

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  • Atrakcyjne oprocentowanie stałe 4,2 procent w skali roku.
  • Możliwość wypłaty odsetek co 3 miesiące.
  • Lokata zostanie założona na okres 36 miesięcy.
  • Może opiewać na sumę od 5 tysięcy do 50 tysięcy złotych.

Warto zauważyć, że odsetki od lokaty, którą proponuje bank, są naliczane co 3 miesiące i wypłacane od razu na konto osobiste osoby biorącej udział w promocji. Lokata ta może być otwarta jako lokata odnawialna, lub nieodnawialna, zgodnie z tym, jak sobie zażyczymy. 

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Ważne jest to, że jeśli zamkniemy lokatę przed upływem okresu lokaty, kwota jej zostanie przekazana na nasze konto osobiste, ale zostanie ona pomniejszona o sumę wszystkich wypłaconych odsetek w czasie jej trwania. Wszystko, zgodnie z regulaminem promocji, który został zamieszczony na stronie banku.

Promocja w Pekao. Kto może skorzystać?

Każdy klient, który ma w banku Pekao konto osobiste w złotówkach, może skorzystać z tej oferty promocyjnej. Lokata Rentierska nie wymaga też spełnienia żadnych dodatkowych warunków. 

Z oferty promocyjnej można korzystać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2026 roku. Co ciekawe, klient może zawrzeć maksymalnie cztery umowy Lokaty Rentierskiej z bankiem. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl