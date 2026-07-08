Zuckereberg znowu sięga po Twoje zdjęcia. Używane są przez AI

Meta zaprezentowała wczoraj Muse Image, nowy generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji. Narzędzie powstało w Meta Superintelligence Labs i jest już dostępne za darmo w aplikacji Meta AI, a także w Instagram Stories oraz WhatsAppie. Wewnętrznie projekt funkcjonował pod nazwą "Mango".

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Trwają już też prace nad Muse Video, które będzie tworzyć filmy

Muse Image pozwala tworzyć grafiki z opisów tekstowych, korzystać z gotowych presetów, edytować zdjęcia oraz generować materiały do udostępniania w usługach Mety. Firma chwali się też praktycznymi zastosowaniami, takimi jak tworzenie reklam czy sprawdzanie, jak używany mebel z Facebook Marketplace wyglądałby w naszym domu.

Problem w tym, że jedna z funkcji natychmiast wzbudziła kontrowersje. Muse może wykorzystywać zdjęcia innych użytkowników Instagrama do tworzenia nowych obrazów AI, o ile ich profile są publiczne. Wystarczy oznaczyć daną osobę. A zgodnie z polityką Mety użytkownik nie musi zostać powiadomiony, że jego treści posłużyły do wygenerowania obrazu.

Meta przekonuje, że użytkownicy mają nad tym kontrolę, ponieważ mogą wyłączyć taką możliwość w ustawieniach. Tyle że domyślne działanie w modelu opt-out, a nie opt-in, trudno uznać za szczególnie przyjazne prywatności. Zwłaszcza w przypadku firmy, która w przeszłości płaciła miliardowe kary za nadużycia związane z danymi użytkowników.