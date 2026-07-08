Oprogramowanie

Zuckereberg znowu sięga po Twoje zdjęcia. Używane są przez AI

Sztuczna inteligencja ma już wielu przeciwników z powodu zużycia energii i wody oraz wpływu na ceny elektroniki. To jednak nie koniec problemów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zuckereberg znowu sięga po Twoje zdjęcia. Używane są przez AI
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Meta zaprezentowała wczoraj Muse Image, nowy generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji. Narzędzie powstało w Meta Superintelligence Labs i jest już dostępne za darmo w aplikacji Meta AI, a także w Instagram Stories oraz WhatsAppie. Wewnętrznie projekt funkcjonował pod nazwą "Mango".

Dalsza część tekstu pod wideo

Trwają już też prace nad Muse Video, które będzie tworzyć filmy

Muse Image pozwala tworzyć grafiki z opisów tekstowych, korzystać z gotowych presetów, edytować zdjęcia oraz generować materiały do udostępniania w usługach Mety. Firma chwali się też praktycznymi zastosowaniami, takimi jak tworzenie reklam czy sprawdzanie, jak używany mebel z Facebook Marketplace wyglądałby w naszym domu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ramka cyfrowa KODAK RDPF1020WBW 10" Brązowy
Ramka cyfrowa KODAK RDPF1020WBW 10" Brązowy
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Ramka cyfrowa BRAUN DF 857 8" Czarny
Ramka cyfrowa BRAUN DF 857 8" Czarny
0 zł
419.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 419.99 zł
Ramka cyfrowa DENVER PFF-3263LW 31.5" Wi-Fi Jasnobrązowy
Ramka cyfrowa DENVER PFF-3263LW 31.5" Wi-Fi Jasnobrązowy
0 zł
2629 zł - najniższa cena
Kup teraz 2629 zł
Advertisement

Problem w tym, że jedna z funkcji natychmiast wzbudziła kontrowersje. Muse może wykorzystywać zdjęcia innych użytkowników Instagrama do tworzenia nowych obrazów AI, o ile ich profile są publiczne. Wystarczy oznaczyć daną osobę. A zgodnie z polityką Mety użytkownik nie musi zostać powiadomiony, że jego treści posłużyły do wygenerowania obrazu.

Zuckereberg znowu sięga po Twoje zdjęcia. Używane są przez AI

Meta przekonuje, że użytkownicy mają nad tym kontrolę, ponieważ mogą wyłączyć taką możliwość w ustawieniach. Tyle że domyślne działanie w modelu opt-out, a nie opt-in, trudno uznać za szczególnie przyjazne prywatności. Zwłaszcza w przypadku firmy, która w przeszłości płaciła miliardowe kary za nadużycia związane z danymi użytkowników.

Dla wielu osób problemem będzie też fakt, że Mark Zuckerberg będzie zarabiał na ich zdjęciach i filmach. Bo o ile Muse Image ma pozostać darmowe do "codziennego tworzenia", tak po przekroczeniu limitu wymagana jest subskrypcja. Meta zapowiedziała też, że w przygotowaniu jest Muse Video, czyli narzędzie do generowania materiałów wideo.

Zuckereberg znowu sięga po Twoje zdjęcia. Używane są przez AI
Image
telepolis
AI Facebook instagram Mark Zuckerberg sztuczna inteligencja WhatsApp Meta generowanie obrazów Muse Image
Źródła zdjęć: Meta, Grok
Źródła tekstu: Meta, TechCrunch, Oprac. własne