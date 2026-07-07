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Rząd wyda darmową aplikację. Ułatwi życie Polakom

Ministerstwo Finansów szykuje nową, darmową aplikację. Ta ma znacząco ułatwić życie Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:48
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Rząd wyda darmową aplikację. Ułatwi życie Polakom
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Nowa, rządowa aplikacja

Rząd zaprezentował propozycje zmian, określane jako "Deregulacja 2.0". Wśród nich pojawił się pomysł stworzenia nowe, darmowej aplikacji, która przyda się przede wszystkim przedsiębiorcom, i ma być dla nich dużym ułatwieniem.

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Nowa, darmowa aplikacja ma posłużyć przedsiębiorcom do wystawiania paragonów. Będzie to ułatwienie przede wszystkim dla małych firm, które nie będą musiały stawiać na droższe alternatywy, jak kasa fiskalna.

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Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne

powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Co więcej, dzięki aplikacji ułatwione ma być również rozliczanie podatku VAT. Administracja skarbowa będzie w stanie przygotować wstępnie wypełnioną deklarację podatkową. 

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Źródła zdjęć: Kharis Ardi, Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl