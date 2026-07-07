Rząd wyda darmową aplikację. Ułatwi życie Polakom

Nowa, rządowa aplikacja

Rząd zaprezentował propozycje zmian, określane jako "Deregulacja 2.0". Wśród nich pojawił się pomysł stworzenia nowe, darmowej aplikacji, która przyda się przede wszystkim przedsiębiorcom, i ma być dla nich dużym ułatwieniem.

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Nowa, darmowa aplikacja ma posłużyć przedsiębiorcom do wystawiania paragonów. Będzie to ułatwienie przede wszystkim dla małych firm, które nie będą musiały stawiać na droższe alternatywy, jak kasa fiskalna.

Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.