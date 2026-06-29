Pieniądze za świadectwo. Alior Bank płaci uczniom za oceny

Jak odebrać kieszonkowe na lato?

Alior Bank wystartował z akcją o nazwie "Kieszonkowe na lato". Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Aby wziąć w niej udział, należy najpóźniej do 3 lipca 2026 roku udać się do placówki lub partnera Alior Banku. W wizycie muszą wspólnie uczestniczyć dziecko i jego przedstawiciel ustawowy, czyli najczęściej rodzic. Co kluczowe, trzeba mieć ze sobą fizyczne świadectwo szkolne z właśnie zakończonego roku 2025/2026.

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Na miejscu rodzic zakłada dziecku rachunek. W przypadku młodszych pociech (7-12 lat) jest to Konto dla Dziecka, a dla nastolatków (13-17 lat) Konto dla Młodych. Do nowo otwartego konta niezbędne jest również wyrobienie karty płatniczej.

Ile płaci bank za oceny?

Zasady naliczania letniej premii wyglądają przejrzyście. Bank bierze pod uwagę pięć najwyższych ocen z przyniesionego przez ucznia świadectwa. Każda nota ma z góry określoną wartość finansową. Za trójkę uczeń dostanie 30 zł, za czwórkę 40 zł, za piątkę 50 zł, a za szóstkę aż 60 zł.

Maksymalnie można w ten sposób uzbierać 300 zł nagrody. Co ważne, młodsze dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, które otrzymują wyłącznie oceny opisowe, wcale nie są stratne. W ich przypadku bank od razu przyznaje najwyższą możliwą kwotę, czyli stałą stawkę w wysokości 300 zł.

Warunki techniczne i wypłata nagrody

Samo podpisanie umowy w oddziale to jeszcze nie wszystko. Bank postawił dodatkowy warunek techniczny. W ciągu 5 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku dziecko musi przynajmniej raz zalogować się do aplikacji bankowej. Młodsi klienci korzystają w tym celu z aplikacji Alior Kids, a starsi z klasycznego Alior Mobile.

Warto wiedzieć, że premia nie wpłynie w formie gotówki bezpośrednio na nowo założone konto. Nagroda ma postać specjalnego kodu alfanumerycznego do wykorzystania w serwisie Multivoucher. Bank roześle nagrody do 20 sierpnia 2026 roku. Zostaną one dostarczone SMS-em na numer telefonu, który przypisano do dziecka podczas zakładania rachunku.

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