Głośny film sci-fi wylądował na Prime Video. Widzowie polecą w Kosmos

Głośny film science fiction już na Prime Video

Oczekiwania co do "Projektu Hail Mary" były ogromne. Twórcy stanęli przed nie lada zadaniem, przeniesienia ambitnego science fiction na duży ekran. Kinowa premiera miała miejsce 20 marca 2026. Całe szczęście, nie musieliśmy zbyt długo czekać, aby film pojawił się w streamingu. A wakacje to idealny moment, aby wyruszyć w kosmiczną podróż wraz z bohaterami. Jeśli zatem lubicie filmy o zbliżających się zagładach i widzieliście już Dzień Objawienia, teraz nadeszła kolej na "Projekt Hail Mary".

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Filmy science fiction często przesadzają z rozmachem i chcą podkreślić swoją rangę za pomocą wzniosłej muzyki, wizji końca świata i dramatycznym poczuciem, że losy ludzkości zostały postawione na szali. "Projekt Hail Mary" jest nieco inny. Owszem, posiada te wszystkie elementy, ale nie bazuje na poczuciu zagrożenia. Motywem wiodącym jest coś zupełnie innego, a jednocześnie bliskiego nam, ludziom. Przekonanie, że nawet w obliczu absolutnej samotności, człowiek może śmiało szukać przyjaciela i sensu życia. Jeśli tak na to patrzeć, to "Projekt Hail Mary" jest kinem podnoszącym na duchu, że często da się wiele naprawić, choćby wydawało się to niemożliwe.

I choć brzmi to jak kolejna opowieść o samotnym kosmonaucie, to nie do końca tak jest. Film korzysta ze znanych motywów, jak izolacja w kosmosie, naukowa zagadka i presja czasu, ale jest to zupełnie coś innego. To nie technologia i widowiskowe sceny akcji stają się jego głównym elementem, ale nieoczywista relacja, jaką wytwarza główny bohater i jego nowy, nieoczywisty przyjaciel.

"Projekt Hail Mary" - kilka słów o fabule

Film opowiada losy nauczyciela nauk ścisłych, Rylanda Grace (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest, ani w jaki sposób się tam znalazł. Stopniowo, jak pamięć mu wraca, zaczyna odkrywać swoją misję - musi rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wymieranie słońca. Okazuje się, że wcale nie będzie w tym wszystkim sam - ktoś nieoczekiwany pomoże mu ocalić Ziemię od zagłady.