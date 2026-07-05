Najbardziej niedoceniony klejnot fantasy od Apple TV. 8 mega odcinków

"Odmieniec" to najbardziej niedoceniony klejnot platformy Apple TV

Ciekawym jest, dlaczego o tym horrorze tak niewiele się mówi, skoro jest naprawdę taki dobry. Najwyraźniej zabrakło mu szczęścia. A wcale niełatwo jest utrzymać napięcie przez wiele godzin. "Odmieńcowi" się to jednak udało. Jeśli zatem szukasz kolejnego serialu grozy, który jest mistrzem w podtrzymywaniu napięcia, Apple TV, ma dla ciebie niezłą perełkę.

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"Odmieniec" to adaptacja powieści fantasy

Oparty na powieści fantasy i horrorze Victora LaVelle'a, ten 8-odcinkowy serial rzuci cię w piekielną wersję labiryntu ulic Nowego Jorku. To właśnie tam zderzą się wątki wielu pokoleń. Już sama ta narracja może być oszałamiająca. Ale i tak największym atutem serialu jest napięcie, które wywołuje tak silne poczucie strachu u widza, że nie może on oderwać wzroku i wyczekuje kolejnych epizodów.

O czym jest "Odmieniec" na Apple TV?

Główny wątek koncentruje się na pozornie przeciętnej parze - Apollo (LaKeith Stanfield) i Emmy (Clark Backo). Widzimy ich słodkie spotkanie, moment zakochania się i moment, kiedy zapragną założyć własną rodzinę. Jednak cały czas nad zakochanymi kłębią się czarne chmury. Tajemnicza kobieta, podczas podróży, wiąże Emmie czerwoną nitkę nad nadgarstkiem. Kiedy Apollo ją przecina, zaczynają się kłopoty. Emma znika w mrokach nocy, a Apollo rozpoczyna przerażające poszukiwania ukochanej.