Znaleźli drożdże w starożytnych szczątkach. Zrobili z nich chleb

Drożdże przetrwały tysiąclecia w lodzie

Oetzi zginął przeszyty strzałą w Alpach na granicy Austrii i Włoch. Jego zmumifikowane ciało odnaleźli w 1991 roku niemieccy turyści w regionie Południowego Tyrolu. Od tego czasu szczątki są przechowywane w temperaturze minus 6 stopni Celsjusza, czyli takiej samej jak w lodowym grobowcu, w którym spędziły tysiąclecia.

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Badanie opublikowane w czasopiśmie "Microbiome" prowadził Mohamed Sarhan, mikrobiolog z instytutu Eurac Research w Bolzano. Zespół zbadał mikrobiom Oetziego, czyli całą społeczność drobnoustrojów żyjących w jego ciele. W jelitach, na skórze i w wodzie, która skapnęła z ciała podczas rozmrażania, znaleziono cztery gatunki drożdży zdolnych przetrwać ujemne temperatury.

Takie drożdże występują dziś wyłącznie w bardzo zimnych miejscach, na przykład na Antarktydzie. Dlatego badacze uważają, że trafiły do ciała Oetziego dopiero po jego śmierci, a nie za jego życia. Analiza genetyczna wykazała, że uszkodzenia DNA drożdży są podobne do uszkodzeń innych starożytnych mikroorganizmów z jego ciała, co sugeruje, że zasiedliły je stosunkowo szybko po zgonie.

Naukowcy postanowili wyhodować te drożdże w warunkach laboratoryjnych, w lodówce. Pierwsze próby się nie udały, ale po trzech miesiącach pracy zespół upiekł z nich, jak mówi Sarhan, "bardzo, bardzo dobry chleb na zakwasie". Badacz żartował też, że wykorzystanie drożdży do warzenia piwa "jest na liście" pomysłów.

Odkrycie ma też praktyczne znaczenie. W 1991 roku ciało Oetziego potraktowano fenolem, związkiem chemicznym mającym powstrzymać rozwój grzybów. Okazało się, że jednak znalezione tam drożdże nie tylko potrafią rozkładać fenol, co w przyszłości mogłoby pomóc w oczyszczaniu terenów skażonych tą substancją.

Zespół natrafił również na rzadki szczep bakterii jelitowych, niemal nieobecny dziś w organizmach mieszkańców krajów uprzemysłowionych. Występuje on wciąż wśród niektórych plemion w Afryce i Ameryce Południowej, a wcześniej wykryto go także w liczących 3000 lat odchodach zachowanych w kopalni soli w Hallstatt w Austrii. Zdaniem Sarhana wskazuje to, że Oetzi i ludzie epoki brązu jedli więcej błonnika i produktów pełnoziarnistych niż współczesny człowiek.

Nie wszyscy naukowcy są jednak w pełni przekonani co do wieku drożdży. Nikolaj Oskolkow, badacz z Łotewskiego Instytutu Syntezy Organicznej, niezwiązany z tym badaniem, zwraca uwagę, że próbki pobrano jedynie w 2010 i 2019 roku. To zdaniem Oskolkowa zbyt mało, by dowieść, że drożdże namnażały się przez tysiąclecia, dlatego mogą być raczej stosunkowo niedawnymi "kolonistami" ciała mumii.